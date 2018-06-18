Эксклюзив Интервью Может совершить самоубийство: Губин очень плох Папа Фриске начал эстрадную карьеру Дом-2

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Шоу-бизнес

Вторая Жанна: отец Фриске начал эстрадную карьеру

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Rodin
"У нас сегодня все поют! Все, кто может взять в легкие побольше воздуха! Песня перестала быть дефицитом!" – возмущалась героиня Людмилы Гурченко в фильме "Моя морячка". В свете последних новостей об отце ныне покойной Жанны Фриске эти слова обрели особое звучание.
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В семье Жанны Фриске все талантливы. Ее сестра Наталья по протекции пела в "Блестящих" вместо ушедшей Анны Семенович. Жаль, что коллектив этот чисто женский, а то бы там вполне мог блистать и отец покойницы Владимир Борисович. Он, кажется, полон решимости штурмовать эстрадный олимп.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Сейчас готовлю целый альбом – семь песен, которые я исполняю, – улыбается счастливый папа Фриске. – Шесть – известные, а одна посвящена Жанне. Могу поделиться строчкой: "Я верю в чудеса, в родные голоса, взлетает в небеса блестящий самолет..." Текст сочинил друг – композитор Сергей Долинский. Он же делает аранжировку".

Эту песню должна была исполнить Жанна – на концерте в Юрмале по случаю 25-летия "Блестящих". Продюсер группы мечтал собрать всех участниц коллектива на одной сцене, но Жанна не смогла появиться перед публикой – она уже была тяжело больна.

Оказалось, Владимир Фриске поет с юности. В свое время он даже служил в ансамбле штаба армии Белорусского округа. Теперь же сможет воплотить свою мечту о большой сцене. Презентация диска, как сообщает StarHit, намечена на осень. Пластинку издадут ограниченным тиражом. А там, глядишь, и у мамы Жанны проснется вокальный талант, и она тоже будет блистать на эстраде. 

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.

Автор: Иван Губкин18 июня 2018, 11:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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