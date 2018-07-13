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"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко

Ольга Казаченко. Фото: instagram.com/olga__kazachenko
Юридическая коллизия, при которой Вадим Казаченко официально являлся двоеженцем, наконец, разрешилась. Но проблемы и недомолвки остаются. Корреспондент Dni.Ru связался с Ольгой, чтобы узнать о том, как ощущает она себя в статусе "свободна".
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54-летний певец Вадим Казаченко и 37-летняя Ольга Казаченко официально расторгли скандальный брак. В полную силу решение вступит через месяц. Но уже сейчас чудовищный груз, который камнем висел на всех сторонах этой истории снят – решение судьи оспаривать никто не собирается.

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Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

"Для меня новость о разводе не стала неожиданностью, – заявила Dni.Ru Ольга Казаченко. – На сайте суда появилась информация, да и адвокат мне сказал про это событие. Но я удивлена, что Вадим ждал так долго и не подал на развод сразу после того, как у меня родился ребенок (иск о расторжении брака в начале этого года подала именно Ольга, но позже отозвала заявление – Прим. ред). Я лично в душе развелась с ним еще в сентябре 2016 года во время нашего последнего  разговора. А он тянул, думаю, чтобы подать ко мне имущественные иски (в 2017 году Вадим Казаченко обращался в суд, чтобы их брак с Ольгой признали фиктивным. В то же время артист женился на продюсере Ирине Аманти. – Прим. ред.) и "растянуть" свой пиар на моей беде, в котором он признался на днях. Например, он сказал, что нашумевшее нападение в суде было сделано для "рекламы" его творчества"

"В моей жизни с этим решением суда ничего не изменится, – добавила Ольга. – Фамилию и документы я менять не собираюсь. Уважения или чего либо к нему, я давно не испытываю, хотя и никогда не делала никаких скандальных заявлений, кроме информации о поданных ко мне исках, хотя, конечно, мне есть, что рассказать, но опускаться до скабрезностей я не собираюсь".

Напомним, что исполнитель был женат на своей молодой поклоннице с 2014 года. В прошлом году Ольга заявила о рождении сына Филиппа. Однако на телешоу певец заявлял, что большую часть времени они проводили порознь. Артист уверял, что был вынужден с ней расстаться из-за неподобающего поведения – мол, жена и дома не ночевала, и гуляла, и пила страшно. 

Автор: Иван Губкин13 июля 2018, 03:14
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