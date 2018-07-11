35-летняя Ходченкова восхитила снимком в микро-купальнике

Светлана Ходченкова похвасталась подтянутой фигурой. Артистка порадовала фанатов новой фотосессией.

Светлана опубликовала в Instagram многозначительный снимок. Ходченкова в крошечном купальнике сидит на краю бассейна, прижав колени к груди. Мокрые волосы звезды небрежно опущены на глаза, создавая на лице артистки игру света и тени.

Фотограф выбрал черно-белый фильтр, что сделало кадр невероятно чувственным. Добавим, что 35-летняя артистка в отличной форме.

Поклонников взбудоражил пост звезды. За несколько часов под публикацией набралось более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Фолловеры не скупились на комплименты. "Женственна!сексуальна! загадочна!😚😚😚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тело шикарное!😊", "Светлана, все синхронно, классика чёрно белое,ты простая,что может быть лучше 🤗👏👍✌️", "👍🏻👍🏻👍🏻вот это я понимаю фотка) какая фигура, какие изгибы! Вах! Песня! Красавица!)", "Восхищаюсь, Светлана такая стройняжка стала", – нахваливали звезду интернет-обыватели.

#allintime �� Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 11 Июл 2018 в 7:44 PDT

Отметим, что красавица не замужем. С супругом Владимиром Яглычем она развелась восемь лет назад и до ЗАГСА пока не дошла. Хотя ее бывший муж времени даром не терял: снова женился и воспитывает ребенка.

Ходченкова сосредоточилась на карьере и не прогадала. Светлана одна из самых востребованных актрис в России.

Артистка долгое время скрывала свою личную жизнь от прессы. Однако информация том, что Ходченкова находится в романтических отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным все же стала достоянием общественности. "Хочу детей, готовить обеды и ужины мужу. Но вряд ли смогу отказаться от кино", - теперь уже открыто делится своими планами звезда. По словам Светланы, она сможет совмещать работу и уход за ребенком.