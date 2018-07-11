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У Дмитрия Шепелева появился второй ребенок

Дмитрий Шепелев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дмитрий Шепелев обнародовал трогательную фотографию. На снимке популярный телеведущий заснят возле бассейна в компании двух детей. И если очевидно, что один из них – его сын Платон, то второй малыш остался загадкой для общественности.

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Дмитрий Шепелев ушел в отпуск. Свободные дни популярный телеведущий и шоумен проводит в Италии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил снимок, сделанный, судя по указанной геолокации, в Тоскане. На фото довольный Шепелев запечатлен с двумя детьми.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Мои долгожданные сладкие дни", – коротко подписал кадр Дмитрий. Поклонники немедленно рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Наслаждайтесь!", "Такие счастливые!!! ♥️☀️🌈😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошо отдохнуть!!!", "Счастья вам!)", "Какие молодцы отдыхаете.😊", – высказались подписчики.

Некоторые фанаты поинтересовались у Шепелева, что за второй ребенок с ним. Видимо, пользователи сделали вывод, что одним из малышей является сын Дмитрия, пятилетний Платон, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске, а вот наличие второго ребенка их озадачило. "Это что второй ребенок у шепелева??", "Откуда второй ребенок?", "Шепелев с двумя детьми теперь?)", "лучше б не с двумя детьми, а с ребенком и любимой женщиной)", – высказались пользователи Сети.

Ранее Дмитрий Шепелев объявил, что завел собаку. Причем, по словам ведущего, вначале сын Платон негативно воспринял эту информацию и даже отказался убирать за приобретенным щенком, но потом изменил мнение. "В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. – Покупай, но ухаживать за ней будешь сам! Характер, да?! Потом смягчился. – Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду! На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином", – рассказал фанатам шоумен.

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Автор: Наталья Аряева11 июля 2018, 14:19

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