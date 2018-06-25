Обжора Шепелев довел до слез сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. Он пытается приобщить наследника к культуре и привить ему чувство прекрасного.

Дмитрий проводит все свое свободное время с сыном: вместе они много путешествуют по миру и знакомятся с жизнью разных народов. В этот раз звездное семейство отправилось в Италию. Прогулка по городу обернулась слезами малыша.

"Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида – символе города. О куполе Дуомо который один из самых больших в мире и который как матрешка два в одном. Слушает в пол уха, конечно. – Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого. Вот и вся экскурсия. Давай. Выбрал он арбузное и лимонное. Дай, говорю, попробовать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал повествование Дмитрий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 24 Июн 2018 в 2:26 PDT

"Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он как укусит зубами своими большим – половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь это я – лизнул лимонное, вижу сын еле слезы сдерживает. – Ты что? ...ты половину лимонного съел... Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу. Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купим там еще лимонного. Идет? Ладно. Но я еду у тебя на плечах. Вот так. Искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю ❤️ P.s. на фото не Флоренция, а Верона. Так вышло :-)", – написал телеведущий.

Пользователи Сети были до слез растроганы этой историей. Они остались под впечатлением от того, с какой любовью и нежностью Шепелев рассказывает о сыне. "Вы чудесный папа Дмитрий, берегите Платошу!!!👍👍👍❤❤❤💚💚💚💙💙💙", ")) Как мило:))) Чем будет становится старше сынуля, тем больше и ярче будет дружба:)", "Дмитрий вы замечательный отец. Всего самого хорошего вам и Платону.💜", – писали фолловеры.