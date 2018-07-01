Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Егор Холявин перенес операцию по увеличению пениса. Полученным результатом молодой человек остался, в целом, доволен, однако пожаловался на некоторый дискомфорт.

К пластическим операциям Егору Холявину не привыкать – бывший участник "Дома-2" поставил перед собой задачу превратиться в живого Кена и не боится ради этого лечь под нож хирурга. Впрочем, некоторые расхождения с пластиковой куклой для девочек молодой человек все же допускает.

Так, у постоянного спутника Барби в штанах абсолютно гладко, что неудивительно, учитывая средний возраст поклонников этих кукол. Егор Холявин, в свою очередь, не только оставил себе достоинство, но и позаботился о том. чтобы оно выпирало у него из штанов еще сильнее.

Операция по увеличению пениса прошла успешно, однако молодому человеку пришлось столкнуться с неприятными ощущениями. "После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься "волшебством" (так участники и зрители шоу "Дом-2" именуют секс. – Прим. ред.) вот тут я и встретился с небольшими проблемами 🙈, как говориться 👉 увеличить – увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. 😂 В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные 😨 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)". – на своей странице в Instagram написал молодой человек.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 29 Июн 2018 в 3:37 PDT

"Сейчас уже лучше, раньше все болело полностью. До сих пор ношу в сумке разные крема и мази", – цитирует StarHit Егора Холявина.

Возникли проблемы и с тем, чтобы привыкнуть к новому размеру. "Теперь приходится покупать новое нижнее белье. Не сидеть так, как раньше. Но не думаю, что это проблема – через время освоюсь", – уверен бывший участник телестройки.