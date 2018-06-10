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"Станет больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно об интимной пластике

Егор Холявин. Фото: Соцсети
Бывший участник "Дома-2" Егор Холявин, мечтающий стать живым Кеном, готовится к очередной операции. На этот раз ему предстоит перенести интимную пластику.
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"Хирург год назад сказала мне, что в клинике делают интимную пластику. Вот именно она посеяла зерно в моей голове", – признался Холявин.

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Предложение врача экс-участник телестройки обдумывал долго, но все же решился рискнуть. "Пришел к тому, что все-таки хочу попробовать. Начал все узнавать, консультироваться. Существует два способа – косметический и хирургический. В первом случае, а именно его я и выбрал, вкалывается инъекция, которая растягивает мышцу, соответственно, она становится больше и шире", – рассказал Егор, добавив, что если данная процедура не подействует, то он готов лечь под нож хирурга.

Мужчина осознает, что не всегда результат оправдывает ожидания, но готов пойти на риск. Также Холявин не боится долгого реабилитационного периода с массой ограничений.

"Нельзя ходить в баню, заниматься спортом, сексом. После этого будет консультация, где уже станет понятно, что надо делать дальше – может, пропить курс каких-то препаратов. Врач говорит, что в это время малоподвижный образ жизни, но я знаю, что у всех все происходит по-разному", – цитирует звезду "Дома-2" СтарХит.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin)

Как писали Dni.Ru, бывший участник шоу Егор Холявин полтора года назад решил сделать ряд пластических операций, чтобы быть похожим на Кена. Осложняло задачу то, что звезда "Дома-2" всегда был довольно тучным и даже после хирургического вмешательства лишний вес то и дело возвращается.

Автор: Алёна Нестерова10 июня 2018, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

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