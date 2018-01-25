Звезда "Дома-2" располнела до неузнаваемости
Парень решил стать первым признанным Кеном России более года назад. Именно тогда он начал борьбу за тело своей мечты. Чтобы достичь идеала, Егор собирался сделать 30 пластических операций, но врачи сумели провести лишь 15. Молодой человек перенес ринопластику, липосакцию, увеличение ягодиц и даже перенос пупка.
Успешно завершить преображение звезде "Дома-2" не удалось. Из‑за многочисленных хирургических вмешательств организм Егора дал серьезный сбой, сообщает портал Dom2life.ru. Долгое время Холявин стеснялся выходить на люди и не делился новыми фотографиями в Сети.
Недавно в соцсетях появились свежие снимки молодого человека. Они шокировали поклонников телестройки, поскольку Егор заметно набрал вес. "Какой кошмар… надо было сначала полностью сделать из себя Кена, а потом кричать об этом на каждом углу", "Да уж, столько терпеть, а толку ноль. Толстый всегда только на время может стать другим и все равно вернется к прежнему весу", "Неужели это действительно он?" – прокомментировали снимок пользователи Instagram.
Подруга бывшего участника шоу Кристина Дерябина объяснила, почему парню не удалось стать Кеном. "Всему виной его лень. Я вижу, как Холявин регулярно ест фастфуд – вредную и жирную пищу. А в спортзал, конечно, не ходит", – посетовала девушка.
По ее словам, Егор набрал не меньше 15 килограммов. "У него большой живот. Я очень переживаю за друга и надеюсь, что он скоро возьмет себя в руки", – заключила Дерябина.
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