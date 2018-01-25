Звезда "Дома-2" располнела до неузнаваемости

Экс-участник реалити-шоу Егор Холявин, боровшийся за стройное тело и перенесший множество пластических операций, растолстел. Организм молодого человека дал сбой.

Парень решил стать первым признанным Кеном России более года назад. Именно тогда он начал борьбу за тело своей мечты. Чтобы достичь идеала, Егор собирался сделать 30 пластических операций, но врачи сумели провести лишь 15. Молодой человек перенес ринопла­стику, липосакцию, увеличение яго­диц и даже перенос пупка.

Успешно завершить преображение звезде "Дома-2" не удалось. Из‑за многочисленных хирургических вмешательств организм Егора дал серьезный сбой, сообщает портал Dom2life.ru. Долгое время Холявин стеснялся выходить на люди и не делился новыми фотографиями в Сети.

Недавно в соцсетях появились свежие снимки молодого человека. Они шокировали поклонников телестройки, поскольку Егор заметно набрал вес. "Какой кошмар… надо было сначала полностью сделать из себя Кена, а потом кричать об этом на каждом углу", "Да уж, столько терпеть, а толку ноль. Толстый всегда только на время может стать другим и все равно вернется к прежнему весу", "Неужели это действительно он?" – прокомментировали снимок пользователи Instagram.

Публикация от ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ДОМ2�� РЕКЛАМА (@dom2newsd) Янв 12, 2018 at 8:00 PST

Под­руга бывшего участника шоу Кристина Дерябина объяснила, почему парню не уда­лось стать Кеном. "Всему виной его лень. Я вижу, как Холявин регулярно ест фастфуд – вредную и жирную пищу. А в спортзал, конечно, не ходит", – посетовала девушка.

По ее словам, Егор набрал не меньше 15 кило­граммов. "У него большой живот. Я очень переживаю за друга и надеюсь, что он скоро возьмет себя в руки", – заключила Дерябина.