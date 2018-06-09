Молодая жена морит Краско голодом

Иван Краско дал откровенное интервью. Прославленный артист высказался об отношениях с молодой женой и объяснил, почему страдает от голода, пока она готовит.

При знакомстве с Натальей Шевель Иван Краско отметил про себя, что она очень одаренная. Причем не как актриса, а как поэт. "Ее кумиром был Бродский, этим она меня очаровала, у нас возникли взаимные флюиды. Причем с ее стороны все было гораздо настойчивей. Два одиночества, мы притянулись", – отметил Краско.

По его словам, на их свадьбе настаивала именно Наталья. "Я был против, разница 60 лет, я предполагал, что какой шум поднимется, и хотел расписаться тихо, без огласки. Но случилось, как случилось. И тут началось! Пресса, шумиха, скандал", – констатировал актер.

Тем не менее Наталья и Иван вместе уже почти три года. Однако Краско заявил, что их семья сильно отличается от среднестатистической. Причем это касается даже мелочей. Например, если Наталья готовит, то Ивану приходится мучиться от голода, ведь этот процесс может растянуться у молодой супруги на много часов. "Вопрос о том, что это нормальная семья, никогда не стоял. Например, если Наташа варит борщ, то это может длиться пять часов, потому что она подходит к этому, как к творческому процессу, а я просто хочу есть!" – пожаловался Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 27 Май 2018 в 1:51 PDT

87-летний артист признался, что мечтает о дочери от молодой жены. "Именно в этом есть истинный союз мужчины и женщины. Ребенок. Но, увы, у Натальи было трагичное детство, и она чувствует великую ответственность. У нас нет своего жилья, поэтому она не соглашалась. Отсюда пошло недопонимание. Тогда я начал думать, что мое одиночество, возможно, продолжится", – заключил актер.

По признанию Краско, сейчас они супруги только на бумаге. "На самом деле этого уже нет. Она – свободный человек. Я ей это всегда говорю. А Наталья Александровна отвечает, что секс ее вообще не интересует. Но я вижу, как она смотрит на интересных мужчин! Она творческая и увлекающаяся личность", – отметил Краско.

При этом, по словам актера, о разводе пока речи не идет. "Зачем? Сейчас это ей не надо. Наталья Александровна живет со мной в квартире. Если она встретит кого-то и потребует развод, ради бога, но ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ! Люди рождены, чтобы быть счастливыми, а не грызть друг друга", – цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда".