87-летний Краско и его молодая жена наперебой говорят о разводе

Слухи вокруг расставания 27-летней Натальи Шевель и 87-летнего Ивана Краско не утихают до сих пор. Молодая актриса призналась, что окончательное решение о разрыве отношений останется за супругом, и она отнесется с пониманием к любому его решению.



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