Обеспеченная Чехова обобрала собственного отца

Телеведущая Анфиса Чехова отсудила имущество у собственного отца. Звезда считает, что справедливость наконец-то восторжествовала.

Чехова поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Она одержала победу в борьбе за квадратные метры.

Ее родной отец ушел из семьи к другой женщине более 25 лет назад. Родственник не оказывал материальной поддержки и никак не участвовал в воспитании Анфисы. Поэтому звезда уверена, что суд вынес справедливое решение. Ведь правда не ее стороне.

"Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей по праву, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, который однажды ушел от нее к другой женщине, и оставил ее растить дочь самостоятельно, без какой либо помощи и алиментов! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила свою позицию телеведущая. Также она отметила, что, уходя, ее отец клялся ни на что не претендовать в будущем, однако через четверть вера изменил своему решению.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 4 Июн 2018 в 5:27 PDT

"Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы мирным путем, мне очень жалко что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой есть, и Спасибо ему за то, что есть Я", – с горечью отметила звезда.

Подписчики поддержали артистку, они намекнули, что такого нерадивого родственника грех не обобрать. В комментариях ее поздравляли с победой и желали поскорее обрести мира в семье. Многие фолловеры с сожалением отметили, что подобное встречается сплошь и рядом, а кто-то даже начал делиться проблемами собственной жизни.

"Ужс какой, какой низкий и подлый человек, вот поэтому все нужно на мамку свою оформлять 😆", "Поздравляю! В большой мере понимаю тебя, т.к. сама "сирота" при живом отце", "Анфисочка, я вас и вашу маму поздравляю!!!!!", "Отец ваш он ужасен, просто монстр! И нужно иметь огромное сердце чтоб простить и не держать обиды! Но общаться вы с ним точно не будете, да и не к чему это..." – писали пользователи Сети.

Добавим, что Анфиса барышня состоятельная. Недавно она может позволить себе и сыну частые путешествия по миру и отдых на шикарных курортах. К примеру, недавно звезда вернулась с пляжей Бали.