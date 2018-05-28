"Два дикобраза": бывший муж повеселил рассказами о сексе с Чеховой

Экс-супруг Анфисы Чеховой Баблишвили рассказал о причинах расставания со звездной женой. Кроме того, он сравнил бывшие отношения с сексом дикобразов.



По словам актера, нрав двух звезд помешал им удержаться вместе. "Мы два дикобраза, а они очень осторожно занимаются любовью. Когда есть два лидера, то им, наверное, лучше идти порознь. А когда разошлись, был период, что было тяжело очень и ей, и мне. Наверное, помогла работа", — рассказал он. Напомним, что Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались в 2017 году после почти двух лет брака, передает Life.ru. Несмотря на разрыв отношений, они продолжают заниматься воспитанием пятилетнего сына.