С кем проводил время в отеле Прилучный после ссоры с Муцениеце

По некоторой информации, переживающий тяжелые времена с женой Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный съехал из дома в отель. Говорят, компанию артисту составили друг и некая женщина.

Как утверждает Super, Павел Прилучный остановился в столичном отеле "Империя", причем в одном номере с ним проживал приятель Александр Соколовский и некая женщина по имени Элина. По некоторой информации, в самом конце мая, 29 числа, популярный актер со своим другом до утра веселились на свадьбе друзей. Затем они поехали в гостиницу, где Элина и составила им компанию. Издание компетентно сообщает, что в номере Павел Прилучный провел продолжительное время – три дня, после чего смог найти общий язык с законной супругой, актрисой Агатой Муцениеце.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в СМИ муссируются слухи о возможном разрыве отношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Поводом послужили несколько обстоятельств: артисты якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. К тому же Прилучный опубликовал в соцсети фото актрисы Лукерьи Ильяшенко.

Однако не успели фанаты накинуться на актера с критикой, как Павел выступил с заявлением, что в их раздрае с Агатой третьей стороны нет. В свою очередь Муцениеце сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram, что они с Прилучным поставили "брак на паузу".

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 30 Апр 2018 в 11:28 PDT

Впрочем, в настоящее время отношения актеров наладились. Как сообщила в новом посте Агата, они с Павлом очень разные люди, но, "скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда!" Любопытно, считает ли так Агата теперь, когда стало известно о проживании Павла в отеле в компании друга и некой особы.