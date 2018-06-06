С кем проводил время в отеле Прилучный после ссоры с Муцениеце
Как утверждает Super, Павел Прилучный остановился в столичном отеле "Империя", причем в одном номере с ним проживал приятель Александр Соколовский и некая женщина по имени Элина. По некоторой информации, в самом конце мая, 29 числа, популярный актер со своим другом до утра веселились на свадьбе друзей. Затем они поехали в гостиницу, где Элина и составила им компанию. Издание компетентно сообщает, что в номере Павел Прилучный провел продолжительное время – три дня, после чего смог найти общий язык с законной супругой, актрисой Агатой Муцениеце.
Напомним, что на протяжении нескольких дней в СМИ муссируются слухи о возможном разрыве отношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Поводом послужили несколько обстоятельств: артисты якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. К тому же Прилучный опубликовал в соцсети фото актрисы Лукерьи Ильяшенко.
Однако не успели фанаты накинуться на актера с критикой, как Павел выступил с заявлением, что в их раздрае с Агатой третьей стороны нет. В свою очередь Муцениеце сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram, что они с Прилучным поставили "брак на паузу".
Впрочем, в настоящее время отношения актеров наладились. Как сообщила в новом посте Агата, они с Павлом очень разные люди, но, "скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда!" Любопытно, считает ли так Агата теперь, когда стало известно о проживании Павла в отеле в компании друга и некой особы.
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