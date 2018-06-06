Богачка Свиридова утерла нос пенсионерке Пугачевой

Певица Алена Свиридова уже почти год на пенсии – в августе 2017-го ей исполнилось 55 лет. Оказалось, что артистка заработала больше, чем Алла Пугачева!

"Пришел очередной перевод на карту, который я не выделила, – рассказала о получении первой пенсии по старости певица. – У меня к ней нет негатива. Наоборот, говорю: о, отлично, стипендию получила!"

"У меня стипендия была 40 рублей (Алена окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. – Прим. ред.), а сейчас пенсия почти такая же – 41 тысяча. Поскольку я заслуженная артистка", – цитирует Свиридову журнал "Теленеделя".

41 тысяча – это по меркам России весьма неплохо. Свиридова может даже шиковать, ведь она богаче самой Аллы Пугачевой. Напомним, что на свадьбе старшего внука Никиты Примадонна призналась: "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!" Она имела в виду, что еще год сможет помогать Никите Преснякову, а потом, мол, пусть рассчитывает только на свои силы. Журналисты тут же взяли в руки калькуляторы и прикинули, что пенсия у легендарной исполнительницы не превышает 17 тысяч рублей. И это с доплатой за звание "Народная артистка СССР", а также с выплатами, которые положены ей как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС...

Когда Примадонна только вышла на заслуженный отдых, ее муж Максим Галкин возмущался: "В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой. Она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей и дали смешную сумму!" Дело в том, что Алла Борисовна получала за аншлаговые концерты копейки. Она как солистка липецкой филармонии начинала со ставки в 7,5 рубля за выступление. А в 1978 году, согласно справке Государственной тарификационной комиссии Министерства культуры СССР, ее разовая концертная ставка была всего 16 рублей 50 копеек. При Стефановиче Пугачевой за концерт платили 47 рублей 50 копеек – примерно 12 бутылок водки по тем ценам. Из этих грошей и формировалась пенсия суперзвезды.

А вот пенсия у Иосифа Кобзона приличная. "Я не буду скрывать – заработал 52 тысячи рублей, – сообщил корреспонденту Dni.Ru мэтр. – Но только вы учтите, что у меня 21 год есть избирательный округ – Забайкальский край. И я каждый год отправляю туда десять тысяч подарков для детишек".