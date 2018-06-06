Подстрекатель Панин встрял в грязный скандал с Ефремовым

Алексей Панин, видимо, решил поучаствовать в очередном скандале. Актер поддержал спорные высказывания коллеги по цеху.

В своем Instagram Алексей Панин опубликовал фрагмент скандального интервью Михаила Ефремова YouTube-каналу "вДудь". Общаясь с ведущим телепроекта Юрием Дудем, Михаил Олегович сделал несколько громких высказываний.

Например, он заявил, что "Россия должна предложить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымский мост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией за полуостров".

Позже актер отверг свое предложение, отметив, что россиянам не понравится, что Украина будет продавать "их бесплатный газ". Также он отметил, что не хочет выступать в Крыму, так как за это могут ограничить въезд в Незалежную.

Эти высказывания привлекли к персоне Ефремова внимание россиян. Обитатели Всемирной паутины очень возмутились, а некоторые даже назвали Михаила предателем. Актеру предложили получить украинское гражданство, раз он так ратует за интересы соседнего государства.

Публикация от Михаил Ефремов (@efremovmofficial) 5 Июн 2018 в 3:17 PDT

Видимо, Алексей Панин тоже решил влезть в скандал. Под публикацией Панин написал: "ЛУЧШИЙ !👍", тем самым согласившись с высказываниями Ефремова.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 5 Июн 2018 в 12:09 PDT

Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу.

Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть провокационное видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.