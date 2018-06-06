Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина откровенно о тяжелой борьбе с недугом

Сердце шестого холостяка, рэп-исполнителя Егора Крида завоевала 24-летняя Дарья Клюкина. Девушка дала откровенное интервью, в котором рассказала о тяжелой борьбе с заиканием.

В шестом сезоне реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина выделилась среди других девушек не только тем фактом, что уже участвовала в этом телепроекте, но и очаровательным дефектом речи – заиканием. Кстати, Клюкина призналась, что от переживаний из-за обилия камер она еще сильнее заикалась.

Дарья рассказала, как относится к этой проблеме. "На днях я встречалась с подписчиками. В какой-то момент подошла девушка, которая мне на ушко сказала, что у нее такой же недуг, и ей с этим живется тяжело. Но, когда она увидела на проекте меня, стала меньше стесняться – теперь даже может спокойно отвечать у доски, что раньше ей давалось с трудом", – сообщила Клюкина.

Девушка отметила, что для своего блога делает специальный выпуск, в котором намерена рассказать о борьбе с заиканием. "Честно говоря, это дается очень тяжело", – призналась Дарья. А еще победительница шоу "Холостяк" намерена пройти обучение в актерской школе, что также способствует преодолению этого речевого недостатка.

Зашла речь и о жизни на телепроекте. Дарья отметила, что прекрасно знала об интригах и подковерных играх, которые учиняли соперницы. "Конечно, за спиной обо мне говорили много неприятных вещей, крутили интриги, пытались подставить. Несмотря на все это, я предпочту не называть имен и не говорить ни о ком плохо – просто потому, что не держу за все это зла", – заключила Клюкина.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 18 Май 2018 в 4:43 PDT

Прокомментировала Даша и обвинения в неискренности на реалити-шоу. Она отметила, что ей было неприятно это слышать, и это не соответствовало действительности. В свою очередь Дарья не собирается никого обвинять в подделке чувств перед камерами. "Скажу одно: на проекте действительно были участницы (и не одна), в искренность которых я поверить не могла. Кстати, обо мне говорили, что я вернулась на шоу только ради того, чтобы сделать карьеру, стать более известной. Так вот, справедливо будет отметить, что большинство девочек после проекта, получив свою долю популярности, стали диджеями, актрисами, моделями, певицами…" – цитирует Дарью Клюкину "Леди.Mail.ru".