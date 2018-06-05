На Первом канале назвали виновного в смерти Яковлева из "Иванушек"

Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста. Племянница певца Татьяна пришла в эфир программы "Мужское/Женское" Первого канала, чтобы рассказать правду о гражданской супруге исполнителя Александре Куцевол.

Татьяна Яковлева уверена, что Куцевол предоставила поддельные документы о заключения брака с певцом. "Он постоянно говорил, что не собирается на ней жениться. У меня с Сашей были нормальные отношения, мы общались по телефону. Однако Олег ничего не говорил об этой свадьбе. Последние правки в его завещание были внесены в 2017 году, незадолго до смерти, и он не указал Сашу, как наследницу. Там значатся только два имени: мое и Романа Радова, его давнего друга", – рассказала Яковлева.

Слова племянницы артиста подтверждают и друзья Олега и Александры. Они рассказали, что ничего не знали о бракосочетании, однако видели на пальце Куцевол кольцо, которое можно принять за обручальное.

По словам Татьяны, было заметно, что в последнее время Яковлев выглядел очень плохо. Артист нуждался в медицинской помощи. "Почему она не лечила? На протяжении полугода было видно по лицу, что у Олега со здоровьем все плохо. Саша, что делала? Отправляла его на гастроли… Все взаимосвязанно", – отметила женщина, она практически обвинила Александру в смерти своего знаменитого дяди.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) 14 Фев 2018 в 5:30 PST

Татьяна отправила запрос в Сербию, где, по словам Александры, та вышла замуж за исполнителя. Ответ готовился в течение полугода. Девушка предъявила результаты проверки ведущему программы Александру Гордону.

"Имею честь передать сообщение городской администрации города Чачак о том, что актовая запись о заключении брака от 2012 года между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол не внесена в реестр ЗАГСа города Чачак", – прочитал ведущий Александр Гордон.

Следовательно, Яковлев и Куцевол никогда не были в браке. Гордон посоветовал родственнице певца обратиться в суд с иском о мошенничестве со стороны Куцевол.

Отметим, Александра Куцевол пытается оспорить завещание, оставленное Олегом Яковлевым за полгода до смерти, в котором она не упомянута. По желанию покойного имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.