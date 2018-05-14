Почему Яковлев из "Иванушек" лишил жену роскошного наследства

Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста. Сожительница певца Александра Куцевол не смогла подтвердить в суде официальность их брака.

На первые два заседания ни Александра, ни ее представитель не явились. На третьем показался адвокат Тыганов Константин Владимирович. Юрист не смог предоставить свидетельство о браке, но предъявил судье копию оригинала выписки из регистрационной книги из ЗАГСа. По словам Тыганова, первоисточник хранится у Куцевол и он или она предъявят их на следующем заседании.

В беседе с журналистами Константин Владимирович не смог объяснить странное поведение женщины. Также он не смог рассказать, почему Александра так долго скрывала собственный брак с певцом и решилась сказать о нем лишь за день до вступления завещания в силу.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) 19 Окт 2017 в 1:34 PDT

Юрист Романа Радова (является наследником по завещанию) Екатерина Рубашкина была более многословна. Она рассказала, почему артист не сделал возлюбленную преемницей. "В тот момент, когда завещание писалось, Олег и Александра не жили вместе", – поведала представитель Радова.

Об этом сообщают и соседи Олега. "В последний год Олег и Саша действительно не жили вместе. Девушка бывала у него дома наездами", – сообщил один из жильцов дома Олега Яковлева журналистам сайта "Комсомольская правда".

Отметим, Куцевол претендует на наследство певца. Она пытается оспорить завещание, оставленное Олегом за полгода до смерти, в котором она не упомянута.

По желанию покойного имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.