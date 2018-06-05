Горюющий от утраты Шуфутинский откровенно о сыновьях

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский стал героем передачи "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Исполнитель рассказал о семье и жизни в США.

В молодости Михаил Захарович выступал с различными ансамблями, был руководителем ВИА "Лейся, песня". После того как его коллективу запретили выступать, Шуфутинский эмигрировал в Америку. Решение сбежать из СССР артисту далось непросто – против отъезда выступал отец исполнителя Захар Давидович. Супруга Шуфутинского Маргарита боялась переезжать в другую страну с маленькими детьми. Артист убедил жену, что все будет хорошо.

Шуфутинский признался, что Америка встретила его семью прохладно. Однако ему удалось устроиться в ресторан, где он исполнял песни для очень разнообразной публики. Со временем Михаил Захарович стал популярен не только среди русскоговорящего населения США, но и на родине. В начале 90-х в Москве песни Шуфутинского звучали, как говориться, из каждого утюга.

Артист вспомнил, что Алла Борисовна Пугачева, приезжая в Америку, интересовалась секретом его популярности. Сам певец не скрывал, что просто занимался любимым делом, а уже поклонники распространяли кассеты с его хитами.

Когда дети подросли, Шуфутинский вернулся в Россию. Его младший сын остался в США. Маргарите пришлось жить на две страны – супруга артиста часто уезжала навещать наследника.

Михаил Захарович рассказал, что его младший сын Антон служил в американской армии и получил профессию военного врача. Юноша женился на мулатке Бренди. В браке у него родилось четверо детей – три сына и дочь. Старший отпрыск певца Дэвид живет в Москве. Он занимается продюсированием звука в кино и воспитывает троих детей. "У меня семь внуков", – похвастался артист. Шуфутинский признался, что последнее время очень редко навещает близких из-за плотного графика.

Добавим, что супруга Михаила Захаровича Маргарита ушла из жизни несколько лет назад. Артист не скрывает, что горечь утраты никак не оставит его, сообщает Teleprogramma.pro.