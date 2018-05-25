Известный певец поведал о тяжелом состоянии жены

Композитор и певец Денис Майданов пережил страшные минуты. Он едва не потерял жену и ребенка.

Денис познакомился с будущей супругой Натальей в студии звукозаписи. Она принесла ему свои стихи. Майданов раскритиковал некоторые строчки ее произведения, и девушка, обидевшись, ушла.

Несмотря на неприятное знакомство, через некоторое время Наташа и Денис снова встретились. Их отношения развивались постепенно, молодые люди долго присматривались друг к другу.

"Это не была любовь с первого взгляда – скорее была симпатия. Мы общались, иногда виделись, все происходило медленно. Через полгода мы поехали вместе в Египет – это нас и сплотило окончательно. По дороге назад я предложил ей жить вместе", – рассказывает певец.

Влюбленные поженились. Но брак оказался настоящим испытанием для молодых. В их отношениях возникли сложности. Майдановы жили в одной квартире, но практически не виделись. У каждого была своя жизнь, свой график. Денис признается, что в то время постоянно пропадал на работе. "Мы долго разговаривали и смогли сохранить брак. Тогда же Наташа узнала, что беременна", – вспомнил артист. Интересное положение супруги сгладило острые углы. Молодые стали больше уделять внимания друг другу.

Денис и Наталья с нетерпением ожидали появления малыша. Мальчик родился на месяц раньше срока. Радость от появления сына омрачала страшная беда – после родов его жена была в тяжелом состоянии. Он едва не потерял возлюбленную.

"У меня началось страшное кровотечение", – вспоминает Наталья. "Я вызвала скорую, врачи быстро приехали. Они отказывались меня нести, а мне нельзя было вставать. В больнице мне оказали помощь, оперировали много часов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было очень страшно. Врачи спасли меня и сына", – рассказала женщина в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DENIS MAYDANOV (@maydanov_official) 27 Апр 2018 в 7:40 PDT

Добавим, что Денис Майданов – автор многих хитов. Его песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, Хор Турецкого, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон и Татьяна Буланова. Многие его работы стали саундтреками к известным российским фильмам и сериалам. В 2017 году Денис получил почетное звание "Заслуженный артист России".