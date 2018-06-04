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Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок

Вадим и Ольга Казаченко. Фото: Dni.Ru
"Сегодня 04.06.2018 г., в зале Московского городского суда г. Москвы Вадим Казаченко набросился на Ольгу Казаченко, схватив ее за шею и волосы... Насилие не допустимо! Мы должны сказать и Казаченко, и всем в мире: Нет насилию! Нет рукоприкладству! Компания "Гордон и сыновья" преступает к правовой борьбе! Соответствующее заявление будет подано в правоохранительные органы (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в социальной сети Катя Гордон. Что же случилось на самом деле? Все это описание как-то не вяжется с неконфликтным от природы Вадимом Казаченко и миролюбивой Ириной Аманти. Dni.Ru посчитали правильным дать высказаться всем сторонам. 
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"Мне было очень нервно и плохо эти недели перед сегодняшним заседанием, но я улыбалась, стараясь не показывать ужаса, сидящего у меня внутри. Хочу видеть улыбки и красоту вокруг, и в зеркале в том числе, поэтому всегда стараюсь улыбаться, даже если на душе темно. Сегодня было очень страшно, но мне обещали, что будет еще страшнее, и если раньше это были просто слова, сегодня мне это показали действиями. И даже на просто улыбку сегодня нет сил. Хочется плакать, и я плачу", – рассказала о случившемся Ольга Казаченко подписчикам своей страницы в Instagram. Корреспондент Dni.Ru связался с ней, дабы выяснить, что она имела в виду.

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"Наверное, Вадим мне мстит за то, что я не сделала аборт, как он хотел, и это, возможно, могло помешать его карьере. Поэтому он винит в этом меня, как я понимаю, – уверяет Ольга Казаченко. – Лишь этим я могу объяснить его неадекватное поведение в зале суда. Когда заседатели ушли на совещание, Вадим напал на меня с претензиями на мой вопрос, что он мне мстит, что я не сделала аборт. Он начал наступать, а потом схватил меня за шею. Я просила: "Вадим, не подходи ко мне, я все снимаю на телефон". Но он навалился на меня и схватил за волосы. А Ирина Аманти угрожала мне судами. Я просто в шоке. Не понимаю, зачем им это все. Может, хотят новой шумихи? Я знаю, что Аманти получает очень большие деньги за участие в ток-шоу, хотя обвиняет в этом меня. Еще вчера у меня были мысли, чтобы наладить все, чтобы Вадим, как взрослый человек, просто проявлял свое участие в воспитании сына. Но сегодня просто хочу, чтобы он не трогал меня физически и просто дал спокойно жить. Сегодня ведь он напал на меня прямо в зале Мосгорсуда, когда судьи ушли выносить решение по миллиону, который он отсудил у меня. Все это зафиксировали присутствовавшие телекамеры. Мне страшно. Я боюсь за свою жизнь. Если там он не побоялся напасть на меня, то что дальше? Суд по его иску на миллион ко мне мы выиграли, кстати".

"Ольга Дмитриевна врет без зазрения совести, – возмущается Ирина Аманти. – Это она заключила контракт на 25 телеэфиров, 11 из которых уже прошли. И то, что она творит, не лезет ни в какие ворота. Рано она раструбила, что выиграла в Мосгорсуде. Еще никто не отменял апелляции и ходатайства. Я до Путина дойду, если потребуется. Начну с того, что судье, которая вела дело, нет никакого доверия. Ведь она даже потеряла мое свидетельство о браке! Что же касается якобы удушения, то и тут ложь. Вадим ее и пальцем не тронул, он просто попросил перестать его снимать на телефон. Что же касается ребенка, о котором она везде твердила, то пора бы перестать играть в "яжемать". Она не знает даже, сколько зубов у сына! И, кстати, продала его еще в утробе НТВ! Но пусть знает: мне есть что о ней сказать. И про то, как она жила с двумя мужиками, и еще много чего!"

"Я к ребенку Ольги Дмитриевны никакого отношения не имею, – заявил Вадим Казаченко. – Это было ее личное решение, с которым она живет и за которое она сама несет ответственность. У меня никаких претензий на этот счет нет совершенно. Это она мне стала мстить с декабря 2016 года, будучи беременной. Мстить за то, что я отказался жить с ней и сказал, что мы разведемся. Тем более, что мы ни дня и не жили на одной территории – во время брака просто встречались. Это она пошла первой на телевидение, чтобы лгать обо мне на всю страну, утверждая, что я якобы ее выгнал из дома и заставлял делать аборт. Этого никогда не было. Я лишь высказал свою точку зрения. Тем более, она поставила меня в известность о своей беременности на 14-й неделе – какой тут может быть аборт?! Я в 2015 и 2016 годах говорил с ней о разводе, но она мне его не давала, поскольку ее интересовал статус. Понимания не получилось, и в сентябре 2016 года я ее оставил. Именно за это она начала мне мстить. А сегодня в суде она просто устроила провокацию на камеру. А я и пальцем ее не тронул – слишком много чести. Она – пыль с моих ботинок. Я просто подошел к ней, чтобы объясниться и попросить перестать провоцировать меня и перестать устраивать шоу на камеру для Первого канала". 

Автор: Феликс Грозданов4 июня 2018, 22:03
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