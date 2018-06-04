Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок

"Сегодня 04.06.2018 г., в зале Московского городского суда г. Москвы Вадим Казаченко набросился на Ольгу Казаченко, схватив ее за шею и волосы... Насилие не допустимо! Мы должны сказать и Казаченко, и всем в мире: Нет насилию! Нет рукоприкладству! Компания "Гордон и сыновья" преступает к правовой борьбе! Соответствующее заявление будет подано в правоохранительные органы (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в социальной сети Катя Гордон. Что же случилось на самом деле? Все это описание как-то не вяжется с неконфликтным от природы Вадимом Казаченко и миролюбивой Ириной Аманти. Dni.Ru посчитали правильным дать высказаться всем сторонам.

"Мне было очень нервно и плохо эти недели перед сегодняшним заседанием, но я улыбалась, стараясь не показывать ужаса, сидящего у меня внутри. Хочу видеть улыбки и красоту вокруг, и в зеркале в том числе, поэтому всегда стараюсь улыбаться, даже если на душе темно. Сегодня было очень страшно, но мне обещали, что будет еще страшнее, и если раньше это были просто слова, сегодня мне это показали действиями. И даже на просто улыбку сегодня нет сил. Хочется плакать, и я плачу", – рассказала о случившемся Ольга Казаченко подписчикам своей страницы в Instagram. Корреспондент Dni.Ru связался с ней, дабы выяснить, что она имела в виду.

"Наверное, Вадим мне мстит за то, что я не сделала аборт, как он хотел, и это, возможно, могло помешать его карьере. Поэтому он винит в этом меня, как я понимаю, – уверяет Ольга Казаченко. – Лишь этим я могу объяснить его неадекватное поведение в зале суда. Когда заседатели ушли на совещание, Вадим напал на меня с претензиями на мой вопрос, что он мне мстит, что я не сделала аборт. Он начал наступать, а потом схватил меня за шею. Я просила: "Вадим, не подходи ко мне, я все снимаю на телефон". Но он навалился на меня и схватил за волосы. А Ирина Аманти угрожала мне судами. Я просто в шоке. Не понимаю, зачем им это все. Может, хотят новой шумихи? Я знаю, что Аманти получает очень большие деньги за участие в ток-шоу, хотя обвиняет в этом меня. Еще вчера у меня были мысли, чтобы наладить все, чтобы Вадим, как взрослый человек, просто проявлял свое участие в воспитании сына. Но сегодня просто хочу, чтобы он не трогал меня физически и просто дал спокойно жить. Сегодня ведь он напал на меня прямо в зале Мосгорсуда, когда судьи ушли выносить решение по миллиону, который он отсудил у меня. Все это зафиксировали присутствовавшие телекамеры. Мне страшно. Я боюсь за свою жизнь. Если там он не побоялся напасть на меня, то что дальше? Суд по его иску на миллион ко мне мы выиграли, кстати".

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 13 Май 2018 в 8:18 PDT

"Ольга Дмитриевна врет без зазрения совести, – возмущается Ирина Аманти. – Это она заключила контракт на 25 телеэфиров, 11 из которых уже прошли. И то, что она творит, не лезет ни в какие ворота. Рано она раструбила, что выиграла в Мосгорсуде. Еще никто не отменял апелляции и ходатайства. Я до Путина дойду, если потребуется. Начну с того, что судье, которая вела дело, нет никакого доверия. Ведь она даже потеряла мое свидетельство о браке! Что же касается якобы удушения, то и тут ложь. Вадим ее и пальцем не тронул, он просто попросил перестать его снимать на телефон. Что же касается ребенка, о котором она везде твердила, то пора бы перестать играть в "яжемать". Она не знает даже, сколько зубов у сына! И, кстати, продала его еще в утробе НТВ! Но пусть знает: мне есть что о ней сказать. И про то, как она жила с двумя мужиками, и еще много чего!"

Публикация от Irina (@irina_amantea) 26 Май 2018 в 9:04 PDT

"Я к ребенку Ольги Дмитриевны никакого отношения не имею, – заявил Вадим Казаченко. – Это было ее личное решение, с которым она живет и за которое она сама несет ответственность. У меня никаких претензий на этот счет нет совершенно. Это она мне стала мстить с декабря 2016 года, будучи беременной. Мстить за то, что я отказался жить с ней и сказал, что мы разведемся. Тем более, что мы ни дня и не жили на одной территории – во время брака просто встречались. Это она пошла первой на телевидение, чтобы лгать обо мне на всю страну, утверждая, что я якобы ее выгнал из дома и заставлял делать аборт. Этого никогда не было. Я лишь высказал свою точку зрения. Тем более, она поставила меня в известность о своей беременности на 14-й неделе – какой тут может быть аборт?! Я в 2015 и 2016 годах говорил с ней о разводе, но она мне его не давала, поскольку ее интересовал статус. Понимания не получилось, и в сентябре 2016 года я ее оставил. Именно за это она начала мне мстить. А сегодня в суде она просто устроила провокацию на камеру. А я и пальцем ее не тронул – слишком много чести. Она – пыль с моих ботинок. Я просто подошел к ней, чтобы объясниться и попросить перестать провоцировать меня и перестать устраивать шоу на камеру для Первого канала".