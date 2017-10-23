Врачи спасают Казаченко после сердечного приступа

Молодая жена довела певца. Он не выдержал очередной встречи.

Звезду 90-х Вадима Казаченко сразил тяжелейший сердечный приступ. Его буквально вытащили с того света. Медики установили, что у 54-летнего артиста прединфарктное состояние – он не может говорить, двигаться, с трудом открывает глаза. "Подозрение на рубцовое изменение нижней стенки левого желудочка", – сообщил исполнителю врач после просмотра кардиограммы.

А довела артиста до такого состояния, как он считает, внезапная встреча с Ольгой Казаченко. Она называет себя законной женой Вадима и матерью его ребенка. Ирина Аманти уверена, что Ольга целенаправленно сводит певца в могилу. "Именно она довела мужа до приступа и муж еле доехал до госпиталя, а я потом еще вызывала четыре кареты "скорой помощи", – плачет Ирина. – Я не прошу жалости. Призываю только к тому, чтобы нас оставили в покое".

Ольга, меж тем, показывает всем штамп в паспорте, рассказывает про свадьбу с Казаченко и про то, как они мечтали о совместном ребенке. Теперь же, по ее словам, певец задумал ее "или потихонечку закопать, или обуть на деньги, и деньги для меня немаленькие". Мол, певец подал исковые заявления на девушку "о незаконном обогащении" и "нанесении морального вреда".

Сейчас Ирина Аманти и Ольга Казаченко спорят, кто же является законной женой певца – в обеих в паспорте стоит штамп о регистрации брака. "Мне плевать на вашу печать, потому что я живу с любимым человеком, и буду с ним до конца, а вы не его женщина, вы аферистка, манипулятор", – обратилась Ирина к Ольге через программу "Ты не поверишь!" на НТВ.