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Шоу-бизнес

Состояние Вадима Казаченко ухудшилось

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Представитель Вадима Казаченко, его директор Ирина Аманти сообщила о скором отъезде артиста в Америку. Там популярный исполнитель пройдет дорогостоящее лечение, поскольку его состояние, как отметили журналисты, ухудшилось.
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Вот уже на протяжении долгого времени вся страна обсуждает не новые песни Вадима Казаченко, а его личную жизнь. Артист судится с молодой женой Ольгой, которая утверждает, что весной 2017 года родила от него сына Филиппа. Самое интересное, что в ходе ДНК-теста выяснилось, что мальчик действительно его.

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"Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что я являюсь отцом Филиппа Казаченко. Я считаю, что в этом вопросе сегодня можно поставить точку. Я хочу, чтобы все успокоились. А я сделаю все возможное для того, чтобы Филипп рос здоровым и счастливым ребенком", – на своей страничке в Instagram объявил Казаченко.

Все эти волнения негативным образом сказались на здоровье артиста. Сердце Вадима дало сбой. "Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза", – заявила в передаче "Ты не поверишь!" директор и возлюбленная Вадима Казаченко Ирина Аманти.

Однако женщина высказала готовность вернуть избраннику здоровье. "Мы сейчас собираемся поехать в Америку. Там Вадим ляжет в стационар, а стоит это, на минуточку, 1900 долларов в сутки. Но мне не жалко денег, лишь бы Вадим был здоров", – отметила Ирина. Как передает StarHit, несмотря на то, что самочувствие певца день за днем ухудшается, он не намерен отказываться от судебных разбирательств с молодой женой.

Сейчас Ольга хочет отсудить у Вадима алименты на ребенка в размере 90 тысяч рублей в месяц. Но Ирина категорически не согласна с такой постановкой вопроса. "Алименты в подобных размерах никто выплачивать не будет. Ольга – нечестная женщина, которая использует собственного сына в целях обогащения, а это должно быть наказано", – заключила Аманти.

Журналисты связались и с Ольгой Казаченко. Та объяснила, что настаивает на алиментах потому, что сидит в декретном отпуске, ухаживая за сыном. "Он говорит о двух рубцах на сердце, но тогда он должен быть буквально при смерти. Почему он до сих пор выступает? Думаю, это все вранье", – высказала свое мнение Ольга.

Автор: Наталья Аряева29 января 2018, 09:00
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