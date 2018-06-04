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"Мой некрасивый муж!": Водонаева показала срамное фото

Алена Водонаева и Алексей Комов. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева опубликовала фотографию своего супруга Алексея. Снимок произвел фурор, поскольку на нем мужчина запечатлен абсолютно голым.

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прочитано 7648 раз

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева любит удивлять многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram. Одно из самых ярких лиц телепроекта регулярно выводит фанатов на разные эмоции, причем не молча наблюдает за вызванной реакцией, а активно общается с комментаторами.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Свежая публикация Водонаевой вызвала бурю самых разных чувств. На фотографии Алена запечатлела своего супруга Алексея. Мужчина снят абсолютно голым. "Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!" – написала Водонаева. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"Ужас ужасный. Зачем нам нужен твой голый мужчина?", "Фу, какая мерзость. Ты совсем сдурела, водонаиха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Его пожалеть ))) бедняжка каждый день секс, да об этом можно только мечтать )))", "К чему этот цирк, честно не пойму... То *** обсуждают в предыдущих прстах, теперь фото на грани, осталось последнее-фото самого ***... Зачем людям знать про это, кому это интересно ? Это вроде интимные вещи между супругами ... Такая жгучая потебность в пиаре или необходимость кому-то, что то доказать?", "Кокос уберите!!" – высказались взволнованные подписчики.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Напомним, что 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву. 

Автор: Наталья Аряева4 июня 2018, 14:51
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