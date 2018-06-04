"Мой некрасивый муж!": Водонаева показала срамное фото

Алена Водонаева опубликовала фотографию своего супруга Алексея. Снимок произвел фурор, поскольку на нем мужчина запечатлен абсолютно голым.

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева любит удивлять многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram. Одно из самых ярких лиц телепроекта регулярно выводит фанатов на разные эмоции, причем не молча наблюдает за вызванной реакцией, а активно общается с комментаторами.

Свежая публикация Водонаевой вызвала бурю самых разных чувств. На фотографии Алена запечатлела своего супруга Алексея. Мужчина снят абсолютно голым. "Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!" – написала Водонаева. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"Ужас ужасный. Зачем нам нужен твой голый мужчина?", "Фу, какая мерзость. Ты совсем сдурела, водонаиха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Его пожалеть ))) бедняжка каждый день секс, да об этом можно только мечтать )))", "К чему этот цирк, честно не пойму... То *** обсуждают в предыдущих прстах, теперь фото на грани, осталось последнее-фото самого ***... Зачем людям знать про это, кому это интересно ? Это вроде интимные вещи между супругами ... Такая жгучая потебность в пиаре или необходимость кому-то, что то доказать?", "Кокос уберите!!" – высказались взволнованные подписчики.

Напомним, что 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву.

