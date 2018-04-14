Маленький ангел: Водонаева показала снимок с новорожденным

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с новорожденным младенцем. Подписчики бросились поздравлять светскую львицу с пополнением в семье.

Многочисленные поклонники пристально следят за жизнью Алены Водонаевой через ее страницу в Instagram. Сама светская львица радует подписчиков регулярными фотографиями и рассказами о личной жизни. Тем сильнее было удивление пользователей Сети, когда они увидели снимок звезды с младенцем на руках. ведь никаких признаков беременности у нее замечено не было.

"Добро пожаловать в семью, маленький ангел 👼🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Алена Водонаева. Впрочем, делать из такого важного семейного события интригу она не стала и одним хэштегом – #Племянник – объяснила, что за ребенок лежит на ее руках.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 13 Апр 2018 в 8:13 PDT

Подписчики бросились поздравлять светскую львицу с пополнением в семье. "Какая милота🤗Расти на радость родителяи и близким!!!", "С новым человеком!", "Поздравляю с племяшом. Новый член семьи это чудесно! Пусть растет здоровым и счастливым!", "поздравляю! Малышу много счастья и любви!!!", – поделились своими положительными эмоциями комментаторы.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 10 Апр 2018 в 12:21 PDT

Некоторые обратили внимание и на саму Алену Водонаеву. "Алена!!! Мамы Ларисы копия!!!😍😍😍", "Алена , ты так нежно смотришься с младенцем 🙏🏼", "Естественная и НАСТОЯЩАЯ!!))❤❤❤❤", "Какая Вы милая класс 😊👍👍👍😘", – не смогли сдержать восторгов поклонники. Кто-то пожелал и самой звезде "Дома-2" вскоре стать матерью: "Дай Бог Вам ребёнка. Так уютно лежит у Вас 😍".