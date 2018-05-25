"Дедушек стареньких любит": Водонаева при всех посмеялась над Брежневой

Как передают СМИ со ссылкой на соцсети, Алена Водонаева язвительно высказалась о певице Вере Брежневой. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не сдержала сарказма при виде фотографии популярной исполнительницы.

В социальной сети Instagram появился паблик, где публикуются старые фотографии знаменитостей. Под снимком, на котором изображена певица Вера Брежнева, появилась запись, якобы оставленная Аленой Водонаевой. "Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная", – приводят явно саркастического содержания слова Водонаевой "7Дней".

Далее разразилась настоящая словесная баталия среди тех людей, кто поддержал Алену, и поклонников Веры Брежневой. По мнению последних, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" "при всех" высмеяла певицу "ни за что" и теперь должна публично извиниться.

Отметим, что летом 2017 года Алена Водонаева оказалась заблокирована Верой Брежневой в этой популярной социальной сети. Все началось с того, что бывшая участница телестройки оставила пост на своей страничке. Она раскритиковала отечественный шоу-бизнес, где процветают ложь и разврат, противопоставив ему критику людей из реалити-шоу, в котором некая девушка встречалась с парнями "по симпатии".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 12 Мар 2018 в 10:26 PDT

Самое интересное Алена написала о некой представительнице шоу-бизнеса, которая, много лет проработав в "женском коллективе", "спала с женатым продюсером" и даже "увела его из семьи". После этого Водонаева выложила новую запись, сообщив, что Вера Брежнева ее заблокировала в соцсети. "Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт – я в блоке", – пожаловалась она.