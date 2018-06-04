Конец мечтам: порванному красавчику из "Дома-2" грозит паралич

Алексей Кудряшов – один из самых сексуальных участников реалити-шоу "Дом-2". Но мало кто знает, что у него большие проблемы со здоровьем.



До прихода на "Дом-2" он 11 лет посвятил профессиональному спорту – занимался хоккеем, входил в состав московского "Динамо", участвовал в международных турнирах и получал призы. Но мечтам о покорении новых спортивных вершин не суждено было сбыться – Леша получил тяжелейшую травму.

"У меня вылетело колено, но я не придал этому значение. Потом несколько дней не мог разгибать ногу, – рассказал Кудряшов. – Затем эта ситуация повторилась, когда я сдавал нормативы в колледже. После того, как получил ту же травму в третий раз, оказался на операционном столе. Мне диагностировали разрыв крестообразной связки и большие проблемы с мениском. Врачи говорили, что у меня колено 60-летнего старика, полный мрак".

В больнице Кудряшов провел около месяца – ходил на костылях, разрабатывал ногу с помощью специального аппарата. Потом еще два месяца не снимал наколенники. После реабилитации решил снова взять в руки клюшку, однако прежних успехов достичь не удалось. "Меня не взяли на сборы и я ушел из спорта", – отметил он.

Публикация от Алексей Кудряшов (@kudryashnutrition) 18 Ноя 2017 в 12:43 PST

Врачи говорят, что колено Леши требует самого серьезного наблюдения, иначе последствия могут быть страшными – вплоть до паралича. "В зрелом возрасте могут быть проблемы. Вплоть до того, что я лишусь возможности ходить. Чтобы этого избежать, нужно продолжать лечение, пропить специальные препараты, однако стоят они очень дорого", – цитирует Кудряшова журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от Алексей Кудряшов (@kudryashnutrition) 18 Фев 2016 в 11:36 PST

Как говорят, поддерживающая терапия при таких тяжелых заболеваниях может стоить до 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, согласно неофициальным источникам, популярные участники "Дома-2" получают в месяц именно столько, не считая сторонних доходов за рекламу и личного бизнеса.