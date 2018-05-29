Взбесившийся любовник-наркоман ногами забил воющую звезду "Дома-2"

26-летнюю участницу "Дома-2" Настю Белинскую на реалити-шоу сопровождают неудачи – она никак не может построить свою любовь. Но и за периметром она не была особенно счастлива.

За несколько дней до прихода на главную телестройку страны Настя разорвала отношения с бойфрендом. Но он не желает оставить красавицу в покое. "Он постоянно пишет, ищет встречи со мной, – признается Белинская. – Но наша совместная жизнь была адом".

Пережить то, что довелось этой хрупкой девушке, не пожелаешь и врагу. "Бойфренд баловался наркотиками, – плачет Настя, – каждый день он был под кайфом. Когда у него были "отходняки", парень бил меня без причины. Ругался, что я не готовлю, хотя у нас просто не было еды, так как мы сидели без денег. Возлюбленный предлагал мне попробовать наркотик, но я отказалась. Однажды он подсыпал мне какое-то вещество в воду, я была просто в шоке. Неизвестно, что со мной могло случиться".

А позже и вовсе выяснилось, что бойфренд Насти женат! "Однажды он привез свою двухлетнюю дочку, чтобы мы познакомились, – признается Белинская. – Я целый день возилась с ребенком, а он только сидел в телефоне. Внезапно какое-то сообщение разозлило бойфренда, и он начал срываться на нас. Я держала на руках малышку, а мужчина бил меня ногами. До сих пор вспоминаю этот момент с ужасом". Настя выла от боли, рыдала, умоляла его прекратить, но взбесившийся любовник материл ее и продолжал избивать.

Публикация от �� Анастасия Балинская�� (@nastenabalinskaya) 27 Май 2018 в 9:55 PDT

Настя сбежала от него, но до конца избавиться так и не смогла. "В какой-то момент я даже задумалась о воссоединении – настолько сильно любила его. Я его опасаюсь, однако верю, что нахожусь в безопасности, пока живу в периметре", – цитирует Белинскую журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".