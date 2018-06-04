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От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press
Группа поддержки Виталины Цымбалюк-Романовской в преддверии Прямой линии Владимира Путина обратилась к президенту с открытым письмом. Люди требуют наказать оклеветавшего киевскую пианистку актера. 
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"Владимир Владимирович, почему народным артистам позволено оскорблять и унижать людей? – вопрошают авторы послания. – В октябре 2017 года Армен Джигарханян решил развестись со своей женой Цымбалюк-Романовской. Об этом он сообщил ей не лично, а через средства массовой информации. В эмоциональном порыве он оскорбил свою жену на всю страну. Тут же подхватили это другие артисты. Они унижали и оскорбляли Цымбалюк-Романовскую, как могли".

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"Появлявшиеся на Первом канале артисты провоцировали Виталину, хамили ей, продолжали лгать и распространять сплетни. Не каждый человек может спокойно реагировать на хамство, особенно если длительное время на него клевещут. Особое возмущение вызвало поведение Тамары Семеной. Ворвавшись в студию, она с налету обхамила, обозвала Цымбалюк-Романовскую. Когда Семиной сделали замечание, она удивилась: как, ей, народной артистке, делают замечание?"

Стоит заметить, что в том скандальном эфире хамила именно Виталина – она чувствовала себя королевой и даже пыталась избить 79-летнюю Семину. Но рукоприкладству помешала охрана.

"Как ведут себя люди культуры? Какую мораль они сейчас несут: унижать, уничтожать человека, если он без какого-либо звания? Почему у нас никто не спросит с народного артиста за его поведение? Джигарханяна можно было бы вызвать в Департамент культуры Москвы и спросить с него, почему он вынес свою частную жизнь на обсуждение общественности? Почему он дома не поговорил с женой? Ведь в советское время такое делать артисту было непозволительно. А тут не просто артист, а со званием, да еще руководитель. Если он не в состоянии в силу возраста, по состоянию здоровья или по каким-либо еще причинам отвечать за свои поступки, как он может руководить театром?"

Оговоримся: Армен Борисович сор из избы не выносил, по ток-шоу – а только "Пусть говорят" было 26 эфиров! – не ходил, пресс-конференций не собирал и помоями никого не поливал. А то, что он кричал на молодую жену "Воровка, посадить воровку", – видимо, у него были на то основания.

Про всех, кто не хвалит киевскую пианистку, авторы обращения к Путину пишут: "Они лут, оскорбляют, унижают, гнобят. Это просто безнравственно. Надо с этим что-то делать! Благодаря бескультурью некоторых людей культуры происходит разложение моральных устоев. Должна быть двойная ответственность у известных людей за безнравственные действия. Должны же быть какие-то инстанции, чтобы привлекать их к ответственности!"

При этом ответственности для Цымбалюк-Романовской никто почему-то не требует. Напомним, что знакомый с ситуацией Эммануил Коган, сиделкой у матери которого начинала "карьеру" в Москве Виталина, заявил: "Джигарханян стал жертвой безобразного процесса, устроенного Цымбалюк. И только непрекращающаяся борьба поможет с ней справиться. В том числе и письмо Путину, которое появилось. У нее надо все забрать. Все, что она нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста. Ей необходимо перекрыть кислород. И ей, и ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным путем влезла к Джигарханяну – прикрываясь любовью, но имея корыстные цели".

Автор: Иван Губкин4 июня 2018, 13:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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