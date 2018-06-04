Обобравшая Джигарханяна Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии

"Я вынужден сделать заявление из-за фальсификаций и нарезок, которые позволили себе Первый канал и НТВ, – заявил Эммануил Коган в специальном видеообращении. – Истек трехмесячный контракт, по которому я не должен был ничего комментировать, и больше я молчать не намерен!"



Эммануил Коган уже много лет живет в Канаде. В Москве же у него после отъезда осталась мать. И когда Коган в начале 2000-х в очередной раз приехал ее навестить, узнал, что у родительницы появилась помощница. "Дверь мне открыла молодая девушка, – рассказал Коган. – У меня совершенно не запечатлелся в памяти ее тогдашний образ, хотя я женолюб. Просто мне в ней совершенно ничего не понравилось".

"Виталина не была сиделкой у моей матери – сиделка ей не требовалась. Не была она и уборщицей – убирали там другие люди, – сообщил Коган. – Просто мама боялась, что упадет у себя в квартире, сломает шейку бедра, не дотянется до телефона и не сможет вызвать скорую. Поэтому, по ее мнению, в доме всегда кто-то должен был быть. И вот этим кем-то стала для мамы Виталина Цымбалюк". Позже в беседе с корреспондентом Dni.Ru Коган отметил, что киевская пианистка представлялась Виталиной Цымбалюк, но никак не Романовской.

В тот же день за чашкой чая на материнской кухне Эммануил ближе познакомился с Виталиной. "Она сказала, что пианистка по образованию, коротко обмолвилась о своих родителях и заметила, что она из Киева, а ведь место, где родился, откладывает отпечаток на человека", – продолжил Коган.

Второй раз о Виталине он услышал через несколько лет, когда снова приехал в Москву. "Я был у мамы, и она мне сказала, что есть два билета в Зал Чайковского – уже не помню, на что, – заявил Эммануил. – Пойти хотелось, но компании не было. И тогда как-то возникла идея взять с собой эту украинскую барышню. То ли она сама себя предложила, то ли мне ее посоветовали – не вспомню. Но мне было все равно, кто меня сопровождает. После концерта мы пошли промочить горло в артистическое кафе. И там я позволил себе бестактность. Сказал Виталине переделанную под нее фразу из чеховского "Вишневого сада": "В Ваши годы не иметь любовника!" Цымбалюк-Романовская вспыхнула, покраснела и ответила: "Вы ничего не знаете! И вообще никто ничего не знает!" А дальше рассказала мне про Армена Джигарханяна – то, что всем всегда рассказывала впоследствии – мол, всю жизнь любит только его".

"Никакие интимные подробности я у нее не спрашивал – спит ли она с Джигарханяном, спала ли с кем-то до него, есть ли у нее кто-то параллельно с Джигарханяном, – заверил Коган. – Это не мое дело. Но спросил ее: "Ты всерьез это все?" Он же сильно старше, к тому же у него семья, дети... Она начала бурчать что-то нечленораздельное, из чего я понял, что конкретных планов у нее нет".

Прошло еще несколько лет, Коган снова оказался в Москве и пошел на концерт в Дом музыки. "И вдруг меня кто-то окликнул по имени-отчеству, – вспомнил он. – Я поднимаю голову и испытываю шок. Передо мной стоит та самая Виталина Цымбалюк-Романовская и под руку держит народного артиста СССР, лауреата Госпремии Армена Джигарханяна. Одного из кумира моей театральной жизни! Он познакомился со мной и сказал, что наслышан обо мне – мол, я не люблю пьесы Чехова. А поэтому приглашает меня в театр – попить кофе и пообщаться на эту тему. Мол, позвоните Виталине – она устроит встречу".

Коган поблагодарил мэтра, сказал, что не живет в Москве, но пообещал непременно прийти при случае. "После этого я никогда не видел ни Армена Борисовича, ни Виталину Викторовну, – сказал Эммануил. – Ровно до того момента, когда появился в студии Первого канала. Меня, кстати, не уведомили, что я буду сниматься с Цымбалюк-Романовской в одной программе. А она там вела себя совершенно по-хамски. Впрочем, как и ведущий, который дергал меня за фалду пиджака или за рукав, давая понять, что я должен заткнуться".

"Цымбалюк-Романовская находится в беспредельном, циничном, отвратительном состоянии, – заметил Коган. – Она думает только об одном – как нарубить капусты (заработать на эфирах. – Прим. ред.) на честном имени Джигарханяна. Я не уверен, что она отдает себе до конца отчет в том, что творит. Да она и не в состоянии это сделать – никакого разума у нее нет. Для этого достаточно посмотреть на ее мамочку. Откуда у дочки могут быть мозги, если мать – дура непроходимая?!"

"Джигарханян стал жертвой безобразного процесса, устроенного Цымбалюк, – заключил Коган. – И только непрекращающаяся борьба поможет с ней справиться. В том числе и письмо Путину, которое появилось. У нее надо все забрать. Все, что он нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста. Ей необходимо перекрыть кислород. И ей, и ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным путем влезла к Джигарханяну – прикрываясь любовью, но имея корыстные цели".