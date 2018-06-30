"Ребенку лучше быть с Сашей": Шокирующее признание жены Кержакова

Жена Александра Кержакова Милана сделала сенсационное заявление. Девушка призналась, что оклеветала футболиста.

"Друзья, я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике", – написала Милана в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам девушки, ее сын был с нянями, пока она лечилась от наркомании. Милана отметила, что к пагубной привычке пристрастилась после смерти отца. "Сначала был алкоголь, потом .....,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит", – откровенно сказала Кержакова.

Справиться с горем Милане помогала Яна Рудковская, продюсер давала мудрые советы. Но Кержакова обманывала Рудковскую и от всех скрывала свою зависимость. "Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка,что он -негодяй,хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть", – призналась девушка.

Милана осознала, что пока окончательно не излечится, ей не стоит забирать ребенка себе. "Теме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали", – отметила Кержакова.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

Озарение пришло к девушке после того как она увиделась со своим сыном. "Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца", – написала Милана.

Кержакова пообещала, что обязательно выкарабкается и вернется к нормальной жизни. "Я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня", – резюмировала она.

Напомним, вокруг семейной жизни российского футболиста Александра Кержакова в конце июня разгорелся крупный скандал. Жена спортсмена обвинила его практически в похищении ребенка.