Ксения Собчак ждет второго ребенка

Ксения Собчак во второй раз станет мамой. Слухи о беременности телеведущей подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.



Очередная волна жарких споров о возможной беременности Собчак разгорелась после того, как Ксения появилась на премии журнала FB в странном наряде.

Плате телеведущей делало яркий акцент на округлившийся живот. И, как заметили поклонники Собчак, дело явно не в том, что Ксения плотно поела перед мероприятием.

Точку в дискуссии поставила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также присутствовала на премии. Она разместила на своей странице в Instagram фото с вечеринки, а когда один из пользователей поинтересовался, не беременна ли коллега Мишани Ксения, жена рэпера утвердительно ответила "Да".

Сама Собчак пока не комментирует разоблачение. Однако фанаты Ксении вовсю поздравляют ее в Сети с предстоящим пополнением.

Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике. Отцом малыша сол муж телеведущей Максим Виторган. Пара назвала сына Платоном.