Названа причина грызни в семье Кержаковых

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал вокруг семейства Кержаковых. По словам юриста, причина конфликта между супругами – это деньги.

В своем Instagram Александр опубликовал огромный пост, содержание которого недвусмысленно говорит, что Добровинский находится на стороне супруги футболиста Александра Кержакова Миланы. "Волею судеб, я один из немногих людей, который знает, что произошло на самом деле и почему ребенок, этот очаровательный малыш оказался сегодня в руках Александра", – начал повествование адвокат.

По словам Добровинского, когда в семье футболиста царил мир, Кержаков дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. "Причины мне не известны, впрочем, большого значения это и не имеет. Муж, жена, общий бюджет, какое это имеет значение", – отметил юрист.

"Однако, как это ни тривиально звучит, все шло хорошо, пока все шло хорошо, – продолжил рассказ адвокат – Сначала в молодой семье этих двух красивых людей начались скандалы. Милана если захочет сама расскажет про эпизод в Швейцарии, про свои слезы, про обиду и про распущенные руки. Потом скончался может быть самый дорогой в мире для дочки человек – ее папа. Это был стержень большой семьи, ее оплот, непререкаемый авторитет. Трагическая смерть не могла пройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени Александр Кержаков ушел".

Публикация от Alexander Dobrovinsky (@alexanderdobrovinsky) 25 Июн 2018 в 9:15 PDT

После спортсмен попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет деньги. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отца и работы, отказалась. "Ей надо на что– то жить и надо воспитывать ребенка. Это же не деньги, которые ей дали в долг или просто подержать!" – добавил Александр.

Публикация от Alexander Dobrovinsky (@alexanderdobrovinsky) 29 Июн 2018 в 6:28 PDT

Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил манипулировать супругой с помощью сына. "И со слов Миланы, не видя никакого другого рычага давления, отец забирает малыша к себе. "Захочешь отдать мои деньги – верну ребенка. (…) Грустно. Только проигравший в этой истории один маленький человечек, которого лишили мамы", – заключил Добровинский.