Внучку Крутого отдали чужой женщине

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала о маленькой дочери Дэми Роуз. Несмотря на юный возраст, малышка владеет тремя языками.

Виктория живет в США, однако часто летает в Россию, так как у нее цветочный бизнес в нашей стране. Со своим супругом Дэвидом она воспитывает трехлетнюю наследницу.

По словам Крутой, растить ребенка и заниматься предпринимательством невероятно сложно. Однако она старается делать все возможное, чтобы дать дочери хорошее воспитание. "Главное для меня – это чтобы Дэми стала хорошим человеком. У меня нет строгих правил, но если она плохо себя ведет, то мы ставим ее в угол", – рассказала Виктория.

Виктория и Дэвид решили с малых лет обучать кроху иностранным языкам. Дэми Роуз уже владеет английским, португальским и немного знает русский. В планах родителей – нанять малышке учителя по испанскому.

Публикация от Tory Story (@victoriakrut) 13 Май 2018 в 5:46 PDT

Бабушка малютки Ольга Дмитриевна – тоже занятая бизнесвумен, поэтому малышку отдали на воспитание иностранке. Няня из Бразилии помогает девочке запоминать португальские слова.

Молодая мама отметила, что в их семье царят мир и согласие. Юмор помогает молодоженам преодолевать трудности и невзгоды. Супруги часто снимают шутливые видео и выкладывают их в совместный аккаунт в соцсети. Девушка не исключает, что скоро и наследница присоединится к их увлечению. По словам Виктории, если в их семье вспыхивают ссоры, то они быстро сходят на нет.

Публикация от Tory Story (@victoriakrut) 3 Май 2018 в 8:49 PDT

Добавим, что у музыканта Игоря Крутого большая семья. От первого брака у него есть сын Николай, который уже подарил ему внучек Кристину и Маргариту. В браке со второй женой у композитора появилась падчерица Виктория, которую Крутой принял как родную и даже дал ей свою фамилию, сообщает Teleprogramma.pro.