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Специалист: Бузова неизлечимо больна

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Поющая телеведущая Ольга Бузова невероятно работящая девушка. За последние несколько лет звезда многое успела: переквалифицировалась в вокалистку, открыла ресторан, создала собственную криптовалюту и сделалась дизайнером собственной линии одежды. Конечно, такая продуктивность приносит немалый доход, однако бешеный жизненный ритм чреват проблемами со здоровьем.
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Врач-невролог Михаил Коровкин, объясняет трудоголизм Бузовой недостатком в личной жизни. По словам, специалиста отсутствие семьи и любимых людей – это одна из причин нездоровой активности.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Люди находят в работе сублимацию, альтернативу -сообщил доктор – Человек, счастливый в браке не будет день и ночь пропадать на работе, потому что его дома ждут близкие люди, дети. Для сохранения семейного очага человек выбирает нормальную жизнь".

Коровкин отмечает, что в большинстве своем звезды изначально здоровые люди, иначе бы они не смогли выдерживать большие физические и эмоциональные нагрузки, связанные с выступлениями или съемками. Однако артисты много путешествуют, а это нередко сопровождается сменой часовых поясов, также все концерты и спектакли проходят в вечернее время, из-за чего звезды ложатся спать под утро, а просыпаются в середине дня, из-за этого нарушается ритм жизни, что в свою очередь приводит к возникновению множества недугов.

"Это не может не влиять на их организм. Отсюда гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, ведь знаменитости живут вне реального здорового цикла. И при этом развивают бурную деятельность. Не каждый человек справится с таким образом жизни" – сообщил доктор.  По мнению Коровкина, стимулы к такой жизни у каждого трудоголика свои, кого-то толкает тщеславие, кого-то увлекает процесс, а кто-то компенсирует таким образом отсутствие любви, сообщает сайт "Вечерняя Москва".

Автор: Руслана Алексеева28 июня 2018, 21:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

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