Отец Меган Маркл возмущен поведением Елизаветы II

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недоволен пренебрежительным отношением монарших родственников. Мужчина намеревается заявиться в Кенсингтонский дворец. Мол, если королева разрешила приехать Дональду Трампу, то, чем он хуже.

По сломам Томаса знаменитые родственники игнорируют его и не выходят на связь, однако он все еще собирается совершить поездку в Лондон. Он планирует познакомится с супругом Меган Маркл и его семьей.

"Если уж королева желает познакомиться с нашим надменным и бесчувственным президентом, у нее не найдется оправданий, чтобы не познакомиться со мной – я даже близко не так плох", – заявил Томас Маркл изданию TMZ.

По словам отца Меган, после того как его зять Гарри похлопотал о встрече президента США с королевой, ему стало очень обидно. Он почувствовал себя будто "на скамейке штрафников". Также мужчина заметил, что после скандала вокруг его имени в прессе Меган и ее новая семья ни разу не пытались связаться с ним.

Публикация от @cambridgesandsussexs 26 Июн 2018 в 10:51 PDT

Добавим, что недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.

Журналисты выяснили, что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.