Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской

"Никогда у Армена Борисовича не было любовных отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, "романтическая" история выдумана ею от начала до конца", – шокировала Элина Мазур. И для таких заявлений у нее есть все основания.



"Не так давно Армен Борисович объяснил мне с присущим ему чувством юмора, зачем все-таки женился на Виталине, – рассказала Мазур. – Говорит: "Женщине почти 40 лет, ни разу не была замужем, нет поклонников и вряд ли появятся. Но она такая милая и преданная, ухаживает, всегда рядом. Я подумал: чем могу отблагодарить ее? Разве что взять в жены. Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу – на вдове Джигарханяна-то точно кто-то да женится!"

"Он вроде бы шутил, смеялся, но глаза оставались серьезными. Она внушила ему, что искренне любит. И он женился – исключительно по ее настоянию и из жалости. Послушайте, мы взрослые люди. Ему почти 80 лет было – какое влечение?" – возмутилась Элина. – Если бы дала дожить великому Джигарханяну в иллюзии любви и обожания – ей бы досталось все, но она начала его обманывать и обирать. Дома не ночевала, деньги таскала. И этому есть доказательства".

Когда Цымбалюк-Романовская нанимала Мазур, пояснила, чего хочет от этой влиятельной женщины. "Корнеева (пресс-секретарь Театра под руководством Армена Джигарханяна. – Прим. ред.) и Цымбалюк-Романовская поставили передо мной задачу: имущество сохранить за Виталиной, а Джигарханяна положить в клинику. Утверждали, что он неадекватен и может навредить себе, став жертвой обмана нечистых на руку людей. Лишь позже я поняла, что все это хитросплетенная интрига с целью отнять у народного артиста имущество. Поэтому и перешла на сторону Армена Борисовича, а вовсе не оттого, что меня "подкупила армянская мафия", – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".