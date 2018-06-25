Беременная Меган Маркл сцепилась с мужем из-за опасной болезни

Меган Маркл продолжает подогревать слухи о своем интересном положении, которые недавно начала распространять пресса. Так, герцогиня Сассекская отказалась ехать с принцем Гарри в благотворительный тур, чем спровоцировала еще больший интерес общественности к себе.

В Сети не утихают споры насчет внезапно всплывшей информации о беременности Меган Маркл. И пока поклонники теряются в догадках и строят различные версии вокруг королевской семьи, у молодоженов, похоже, назревает серьезный конфликт.

Сообщается, что Меган категорически отказалась ехать осенью с Гарри в страны Океании. Вероятно, причина в том, что там бушует вирус Зика, который особенно опасен для беременных женщин.

По словам источников, принц Гарри был в ярости из-за выпадов супруги, ведь поездка давно запланирована. Позже стало известно, что Маркл не соизволила посетить с мужем и Африку. Внуку Елизаветы II пришлось отправиться в благотворительный тур в одиночестве, передает журнал Hello!.

Таким образом, "обитатели" Всемирной паутины склоняются к тому, что герцогиня Сассекская в самом деле беременна. Не секрет, что женщинам в положении нельзя делать прививки, которые обязательны для туристов, направляющихся в тропические страны. Вероятнее всего, именно поэтому медовый месяц супруги предпочли провести не в Ботсване, а в Канаде.

Стоит отметить, что многие пользователи Сети скептически отнеслись к информации о беременности Маркл. Они убеждены, что влюбленные просто поссорились, поэтому герцогиня и осталась в Англии.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

