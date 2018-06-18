Отец Меган Маркл выдвинул принцу Гарри ультиматум

Папа герцогини Сассекской Томас Маркл дал интервью. Он рассказал, почему не присутствовал на свадебной церемонии и как проходит его общение с зятем.

Томас стал гостем программы "Доброе утро, Британия". В эфире теле-шоу мужчина вспомнил о том, как дочь впервые рассказала о новом возлюбленном. В начале Маркл знал только то, что жених Мэган англичанин, но не более. Однако уже тогда он был не против ее новых отношений. А уж когда стало известно, что избранник девушки – это принц Гарри, то Томас еще больше обрадовался.

Мужчина отметил, что лично еще не встречался с зятем, но не раз говорил с ним по телефону. Однажды Гарри позвонил Томасу, чтобы попросить у него руки дочери. "Ты джентльмен. Пообещай, что никогда не поднимешь на мою дочь руку, и тогда я тебе дам свое согласие“, — ответил я", – поставил он ультиматум принцу.

Также родитель герцогини Сассекской добавил, что не мог присутствовать на бракосочетании наследницы из-за серьезных проблем со здоровьем. Он не раз упомянул, что очень жалеет о том, что пропустил главное событие в жизни Мэган. Мужчина не оставляет надежду познакомиться с королевской семьей.

Публикация от HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked) 18 Июн 2018 в 6:02 PDT

Также Маркл объяснил грязную сделку с папарацци. Он отметил, что репортеры постоянно фотографировали его в неприглядном свете и он решил изменить свой имидж, но теперь раскаивается в содеянном, сообщает Teleprogramma.pro.

Добавим, что недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.

Журналисты выяснили, что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.