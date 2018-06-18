Взбешенная Цымбалюк-Романовская стала фигуранткой нового уголовного дела

Бывшая жена Армена Джигарханяна до сих пор выступала как ответчица в ряде уголовных дел, по которым ее обвиняли. Теперь она решила изменить тактику и стать истицей.

В Москве возбуждено новое уголовное дело с участием Виталины Цымбалюк-Романовской. На сей раз речь идет о нарушении тайны личной жизни бывшей жены актера. Взбешенная украинская пианистка написала заявление в полицию после того, как злоумышленники якобы получили о ней личную информацию, в частности выписки с банковских счетов, личные фотографии и сведения об онкологическом заболевании ее матери, и передали их СМИ. Как сообщает РЕН–ТВ, правоохранительные органы ведут расследование.

Напомним, что в прошлом году в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено дело по статье, связанной с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации об Армене Джигарханяне. Потом, как писали, было заведено еще несколько дел – о выводе 80 миллионов рублей из театра, которым руководила украинская пианистка, в офшоры. Следственные органы заинтересовались также получением Виталиной российского гражданства и тем, как ей удалось купить в Москве несколько элитных квартир.

Мосгорсуд наложил арест на имущество бывшей супруги Джигарханяна. Кроме того, она находится под подпиской о невыезде. А Виталина только улыбается. "Почему-то некоторые думают, что я из-за этого страдаю, – говорит Цымбалюк-Романовская. – Неправда. Наслаждаюсь жизнью в любимой столице и делаю то, что раньше себе позволить не могла". Она ходит по светским приемам и премьерам, где ей целуют руки, просят автограф, делают селфи и благодарят многочисленные фанаты.

А о времени, которое она потратила на неблагодарного Джигарханяна, Виталина вспоминает с сожалением. "Когда Армен Борисович брал с собой на месяц в Америку, вот тогда была каторга", – цитирует пианистку журнал StarHit.