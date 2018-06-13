Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра

9 сентября москвичи выберут главу города. Эпатажный актер Никита Джигурда уже заявил о намерении побороться за пост столичного градоначальника. А сторонники Виталины Цымбалюк-Романовской захотели создать инициативную группу по выдвижению ее в мэры.

Виталина Цымбалюк-Романовская – одна из самых узнаваемых персон. Почти 30 эфиров "Пусть говорят" и примерно столько же других программ сделали ее звездой. Многие москвичи обожают Виталину – приглашают на премьеры в театре, целуют руки, просят совета и поддержки.

Враги и клеветники называют ее воровкой и требуют посадить в тюрьму, а сторонники мечтают посадить в кресло столичного мэра. Молодая, амбициозная, энергичная – Виталина отлично справилась бы с обязанностями, уверены соратники. Она показала себя эффективным менеджером, работая директором Московского театра под руководством Армена Джигарханяна, а также настоящей патриоткой столицы. У Цымбалюк-Романовской несколько квартир в разных районах города, но больше всего ей нравится запад, где она и живет после развода. А все надуманные обвинения в ее адрес вскоре будут отбиты.

"Мы считаем, что инициативная Виталина – глоток свежего воздуха, который очень нужен всем, – отметили в группе поддержки бывшей жены Джигарханяна. – Она наверняка захочет уделять повышенное внимание театрам и поддержке пенсионеров. Виталина много лет заботилась о старике – знает не понаслышке о том, что требуется этой категории граждан. А какие у нее талантливые родители! Мама-костюмер вполне могла бы стать имиджмейкером Цымбалюк-Романовской и готовить ее к публичным выступлениям, а отец-инженер мог бы возглавить предвыборный штаб".

Виталина пока не комментирует слухи о возможном выдвижении на пост мэра – словам она предпочитает конкретные дела. До сих пор на посту столичного градоначальника женщин не было. Нарушится ли традиция в сентябре?