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Волочкова оказалась замешана в разборках с порнозвездой на ЧМ-2018

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Прима российского балета оказалась подругой порноактрисы и ярой футбольной болельщицы Натальи Немчиновой. У Анастасии Волочковой есть даже совместное фото с девушкой.
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Немчинова привлекла к себе пристальное внимание после того, как ее изображение начали использовать в рекламе прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу – 2018. Однако когда в 28-летней блондинке узнали порнозвезду, разразился скандал, и Первый канал нашел яркой болельщице более целомудренную замену.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Во время всех этих разборок пользователи Сети вспомнили, что видели Наталью Немчинову не только на мировом первенстве по футболу и в фильмах для взрослых, но и в обнимку с самой Анастасией Волочковой.

Оказывается, балерину с Натальей связывает давнее знакомство. Так, еще в июне 2015 года знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram совместное фото с Немчиновой и владельцем фитнес-сети "Зебра" Сергеем Рощупкиным. В подписи к снимку Анастасия называет их своими друзьями.

Какие отношения у Волочковой и Немчиновой в настоящее время, неизвестно. Возможно, они до сих пор приятельствуют, а может быть, после той встречи больше не пересекались. У обеих женщин весьма насыщенный и активный образ жизни – кто знает, находят ли они время для общения друг с другом?..

Автор: Валерия Нарская22 июня 2018, 18:13
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