После бессовестной выходки Тимати грозит арест

Рэпер Тимати и певец Егор Крид заинтересовали полицейских ночной выходкой в центре Москвы. Артисты нарушили сразу несколько законов.

В ночь с 20 на 21 июня 2018 на улице Большая Дмитровка появился белый внедорожник оборудованный звукоусиливающий и звуковоспроизводящей аппаратурой. Из автомобиля появились Крид и Тимати.

Артисты забрались на крышу авто и исполнили несколько сдобренных ненормативной лексикой песен. Музыка была слышна в радиусе несколько сотен метров.

На импровизированный концерт потянулись зеваки. На проезжей части собралось нескольких тысяч граждан – москвичей и туристов, включая тех, кто прибыл в столицу в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018. В результате движение по улице Большая Дмитровка было полностью парализовано.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский обратился к главе столичногоГИБДД и начальнику ОМВД Тверской с просьбой разобраться в ситуации. Эксперт отметил, что в, казалось бы, безобидной выходке знаменитостей можно разглядеть несколько административных правонарушений.

Публикация от Группа������ (@black_star_muz) 21 Июн 2018 в 11:16 PDT

"Очевидно, что речь идет о банальном самопиаре со стороны Тимати. Неадекватная реакция последовала после того, как в 2018 году он "пролетел" на недавно состоявшихся церемониях награждения ежегодной национальной премией в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ" – отметил общественный деятель в беседе с Dni.Ru.

"Ранее он уже был замечен в публичных высказываниях недовольства организаторами музыкальных премий. А теперь – устроил выступление на крыше автомобиля в центре Москвы, чтобы продемонстрировать, что несмотря на отсутствие наград в этом году, он по-прежнему интересен публике, и запостил на своей официальной странице в Instagram ролик выступления на крыше автомобиля", – заявил эксперт.

Хаминский добавил, что в скором времени по факту нарушения общественного порядка звездами будет проведена проверка. В любом случае, административные штрафы на общую сумму максимум 26 тысяч рублей, как и обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до пятнадцати суток, конечно, ни Тимати, ни Крида, никого-либо еще из их окружения не расстроят.