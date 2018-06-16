Егор Крид унизил в эфире Первого канала победительницу "Холостяка"
Главный герой шестого сезона шоу "Холостяк"
предложил модели Дарье Клюкиной снова поучаствовать в шоу, надев при этом парик.
Такое заявление артист сделал в эфире программы "Вечерний Ургант", куда пришел
вместе с певцом Тимати.
Телеведущий уточнил у Егора, знал ли он, что Дарья ранее участвовала в предыдущем сезоне шоу, когда боролась за сердце актера Ильи Глинникова. "Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет", – саркастично ответил Крид.
Ранее певец пришел на премию МУЗ-ТВ с родителями, тем самым подтвердив отсутствие романа с Клюкиной.
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