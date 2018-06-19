Меган Маркл отбила престарелого принца у Кейт Миддлтон
В неофициальной обстановке принц Чарльз называет Меган "вольфрамовая", отмечая тем самым ее силу, характер и непреклонность. Это прозвище уже закрепилось за Маркл среди обитателей монаршего дворца.
Представитель королевской семьи рассказал изданию MailOnline об особенном отношении сына королевы к Меган Маркл. "Принц Чарльз восхищен стойкостью, силой и внутренним стержнем Меган. Гарри нужна такая "вольфрамовая" фигура рядом, так как зачастую в некоторых вопросах Гарри сам не может проявить твердость", – сообщил приближенный к британским монархам сотрудник.
Источник также сообщил, что дружеская связь Меган и Чарльза зародилась, когда девушка попросила будущего свекра отвести ее к алтарю, так как ее родной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был очень тронут этим предложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган в своем доме.
Отметим, американка нашла общий язык не только со свекром, но и с мачехой Гарри Камиллой. На одном из приемов женщины не отходили друг от друга ни на шаг, постоянно перешептывались и тихонько хихикали.
Добавим, что многие придворные отметили, как по-разному принц Чарльз относится к женам своих сыновей. Супругу своего старшего отпрыска Уильяма Кейт Миддлтон, он, безусловно, уважает, однако относится к ней несколько холодно. Видимо, в борьбе за отеческую любовь принца Чарльза победу одержала простолюдинка Маркл.
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