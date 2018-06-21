"Правда никому не нужна": откровенное признание Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева приняла участие в блиц-опросе. Популярная телеведущая призналась, что единственная сила – в любви, а правда никому не нужна.

Лера Кудрявцева является одной из самых популярных телеведущих в стране. Она ведет несколько проектов (два из них – на одном канале), общается со знаменитостями, которые отвечают на ее провокационные вопросы, однако сама редко дает интервью и не "мелькает" на светских мероприятиях.

Журналисты решили восполнить этот пробел и попросили Кудрявцеву пройти блиц-опрос. Оказалось, что своими достоинствами блондинка считает умение слушать и игру на рояле. А вот что бы она предпочитала скрыть, так это дату рождения, которую можно легко узнать благодаря интернету. И еще Леру раздражает "перфекционизм во всем". "Прямо бесит!" – со смехом призналась ведущая.

Кудрявцева дала понять, что она щедра для родных и близких. Последние деньги Лера готова отдать матери и сыну. А вообще, по словам ведущей, она не экономит. Однако если бы пришлось серьезно урезать свой рацион, Лера предпочла бы есть одну курицу, фаршированную овощами и посыпанную пельменями.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 18 Июн 2018 в 9:00 PDT

На философский вопрос, в чем сила, она выразила убеждение, что совсем не в правде (отсылка к фильму Сергея Бодрова "Брат"). "В чем сила, брат? К сожалению, не в правде. Правда никому не нужна. В любви, наверное, единственная сила", – сказала телеведущая. Кудрявцева призналась, что многого боится, но старается бороться со своими страхами. Еще она хотела бы уметь летать, исцелять людей и быть невидимой. Лера уверена, что была бы гораздо счастливее, имей она "чуточку глупости".

А вообще, в следующей жизни Кудрявцева предпочла бы быть мужчиной. "Наверное, в прошлой жизни я хорошенько накосячила, раз здесь и сейчас я женщина", – цитирует телеведущую Woman.ru.