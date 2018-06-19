Расстроенная Кудрявцева рассказала о "разводе"

Лера Кудрявцева попала в неприятную историю. Популярная телеведущая, ожидающая второго ребенка, рассказала, как ее "развели" мошенники.

О том, как стала жертвой мошенников, Лера Кудрявцева рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Блондинка начала свое повествование с того, что заказала в Америке краску для волос, которой пользуется на протяжении многих лет. Однако на почте ведущая получила совсем другую посылку.

"Пришла посылка! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Пошла на почту с квитанцией . Я заказываю краску для волос из Америки , поэтому без задней мысли расписалась и жду . Мне говорят оплатите 4 тысячи , но я то знаю , что оплачивала онлайн . Думаю ну фиг знает, может не все оплатила , переспросила мол точно надо оплачивать ? Короче заплатила . Выдают посылку и я понимаю, что это не Краска )", – рассказала Курявцева.

До последнего телеведущая надеялась, что произошла какая-то ошибка. "даже тогда мелькнула мысль, что наверное я что– то заказала в интернете и просто забыла 🙈прихожу домой – открываю и вижу вот такое . Жидкое удобрение для почвы", – констатировала Лера Кудрявцева, в качестве доказательства продемонстрировав фотографию, на которой запечатлела содержимое посылки.

"Минут 10 просто сидела и смотрела . Думала, что с моей головой проблемы и когда и главное зачем я заказала эти*** удобрения . Начала копать эти фирмы . ООО Ника и ООО Пост Сервис . Наткнулась на отзывы и оказалось , что это развод на таких Лохов как я", – сделала вывод телеведущая.

"У них в базе есть мои данные и в надежде , что я оплачу и не буду проверять ( что я и сделала) разводят таким образом население. Ясное дело , что времени нет с этим разбираться , но обидно так то . Совсем ***", – пожаловалась расстроенная Кудрявцева.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал ситуацию. "Развелось немало "дельцов" в последнее время. Прекрасно понимают, у кого деньги водятся, и сразу пытаются на людях нажиться. Я бы еще проверил эти удобрения на себестоимость. Скорее всего, речь идет не просто о подставе, а об откровенном мошенничестве, когда за 4000 рублей присылают то, что стоит рублей 300. Да и если даже цена соответствует номиналу, то Лера в любом случае эти удобрения не заказывала. Так что мошенничество налицо", – заключил эксперт.