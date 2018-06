Актера затравили за безобразную выходку в Диснейленде

Паттилло опубликовал в микроблоге фотоотчет из Диснейленда. Мужчина выложил снимок, на котором он в компании друзей ест замороженный десерт.

В кадр попали только руки молодых людей и лакомство. Джек явно не ожидал негативной реакции на безобидное фото, он лаконично подписал пост: "Правильное времяпрепровождение в Диснейленде".

Слишком дотошный подписчик отметил, что на фото изображены только люди со светлой кожей, и добавил, что видит в этом безобразную выходку и расистский намек. "Вы могли бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж прищуриваюсь. Отвратительно", – оставил комментарий некий Тристин Лазарь.



Необоснованные нападки на артиста возмутили его друзей, которые позировали для снимка Патилло. Как оказалось на фото были представители разных рас и национальностей. Они принялись скидывать под постом рассказывать о себе и выкладывать свои фото.

Think before you type pic.twitter.com/XzenmJY8qu