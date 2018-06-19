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Шоу-бизнес

Актера затравили за безобразную выходку в Диснейленде

Джек Паттилло . Кадр youtube.com
Американского актера Джека Паттилло пытались затравить в Сети из-за якобы расисткой фотографии. Друзья артиста встали на его защиту и проучили интернет-тролля.
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Паттилло опубликовал в микроблоге фотоотчет из Диснейленда. Мужчина выложил снимок, на котором он в компании друзей ест замороженный десерт.

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В кадр попали только руки молодых людей и лакомство. Джек явно не ожидал негативной реакции на безобидное фото, он лаконично подписал пост: "Правильное времяпрепровождение в Диснейленде".

Слишком дотошный подписчик отметил, что на фото изображены только люди со светлой кожей, и добавил, что видит в этом безобразную выходку и расистский намек. "Вы могли бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж прищуриваюсь. Отвратительно", – оставил комментарий некий Тристин Лазарь.

Необоснованные нападки на артиста возмутили его друзей, которые позировали для снимка Патилло. Как оказалось на фото были представители разных рас и национальностей. Они принялись скидывать под постом рассказывать о себе и выкладывать свои фото.

В итоге выяснилось, что на фотографии Джека Паттилло были запечатлены: мусульманин из Пакистана, индианка и китаец. "Думайте, прежде чем писать", – посоветовали возмущенному критику пользователи Сети. Отметим, что некоторые комментаторы признали в Тристине Лазаре интернет-тролля, который развлекается, провоцируя конфликты в социальных сетях.

Автор: Руслана Алексеева19 июня 2018, 20:04

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