Актера затравили за безобразную выходку в Диснейленде
Паттилло опубликовал в микроблоге фотоотчет из Диснейленда. Мужчина выложил снимок, на котором он в компании друзей ест замороженный десерт.
В кадр попали только руки молодых людей и лакомство. Джек явно не ожидал негативной реакции на безобидное фото, он лаконично подписал пост: "Правильное времяпрепровождение в Диснейленде".
Слишком дотошный подписчик отметил, что на фото изображены только
люди со светлой кожей, и добавил, что видит в этом безобразную выходку и расистский намек. "Вы могли
бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж
прищуриваюсь. Отвратительно", – оставил комментарий некий Тристин Лазарь.
Doing Disneyland right. #DoleWhip with @saikocat @GreatWallofChin @tamoorh @lucyjamesgames @mynameisria @aka_scratch @asalisbury @steinekin @irregulardave pic.twitter.com/TDPaedi1gK— Jack Pattillo (@jack_p) 15 июня 2018 г.
Необоснованные нападки на артиста возмутили его друзей, которые позировали для снимка Патилло. Как оказалось на фото были представители разных рас и национальностей. Они принялись скидывать под постом рассказывать о себе и выкладывать свои фото.
Think before you type pic.twitter.com/XzenmJY8qu— Matthew (@InfiniteFailure) 16 июня 2018 г.
В итоге выяснилось, что на фотографии Джека Паттилло были запечатлены: мусульманин из Пакистана, индианка и китаец. "Думайте, прежде чем писать", – посоветовали возмущенному критику пользователи Сети. Отметим, что некоторые комментаторы признали в Тристине Лазаре интернет-тролля, который развлекается, провоцируя конфликты в социальных сетях.
В Сети появилась странная информация
Балерина снялась в одних гипюровых трусах
Журналист не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Влюбленные поделились новостями в своих микроблогах