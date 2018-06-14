Чуть не попрощалась с жизнью: Беременную Кудрявцеву шокировали похождения Казановой

Новой гостьей передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ станет певица Сати Казанова. Артистка поделится со зрителями пикантными подробностями личной жизни.



Сати Казанова, которая девять месяцев назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо и по паспорту теперь значится под его фамилией, решилась на откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой. Знаменитость расскажет, довольна ли она семейной жизнью и такой ли она себе ее представляла.

Телезрители увидят семейное гнездышко молодой пары – пентхаус в престижном районе Москвы, который Сати купил богатый поклонник, с которым певица встречалась до брака. В беседе звезда раскроет такие подробности личной жизни, которые могут шокировать не только поклонников, но и ведущую "Секрета на миллион".

Артистка впервые расскажет о романе с женатым миллиардером и обратится к своему бывшему с телеэкрана. Сати признается, почему довольствовалась ролью любовницы и как набралась мужества разорвать эти непростые отношения.

Кроме того, певица вспомнит детство в кабардинской деревне, а также разгульную жизнь в Москве, когда успех вскружил ей голову. Казанова признается, что для нее обычным делом были вечеринки до утра. И это продолжалось до тех пор, пока она чуть не попрощалась с жизнью. Подробности жизни Сати можно будет узнать в программе "Секрет на миллион" 16 июня в 17:00 на НТВ.