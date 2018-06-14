Чуть не попрощалась с жизнью: Беременную Кудрявцеву шокировали похождения Казановой
Сати Казанова, которая девять месяцев назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо и по паспорту теперь значится под его фамилией, решилась на откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой. Знаменитость расскажет, довольна ли она семейной жизнью и такой ли она себе ее представляла.
Телезрители увидят семейное гнездышко молодой пары – пентхаус в престижном районе Москвы, который Сати купил богатый поклонник, с которым певица встречалась до брака. В беседе звезда раскроет такие подробности личной жизни, которые могут шокировать не только поклонников, но и ведущую "Секрета на миллион".
Артистка впервые расскажет о романе с женатым миллиардером и обратится к своему бывшему с телеэкрана. Сати признается, почему довольствовалась ролью любовницы и как набралась мужества разорвать эти непростые отношения.
Кроме того, певица вспомнит детство в кабардинской деревне, а также разгульную жизнь в Москве, когда успех вскружил ей голову. Казанова признается, что для нее обычным делом были вечеринки до утра. И это продолжалось до тех пор, пока она чуть не попрощалась с жизнью. Подробности жизни Сати можно будет узнать в программе "Секрет на миллион" 16 июня в 17:00 на НТВ.
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