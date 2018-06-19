Сваха об отъезде Цымбалюк-Романовской за рубеж к любовнику

Это словно о ней, красавице и умнице Виталине, секретарь суда в романе "12 стульев" сказал: "Сама юность волнующая,/ Сама младость ликующая,/ К поцелуям зовущая,/ Вся такая воздушная". Ей всего 39 лет, но она сказочно богата, знаменита и любима народом. Осталось найти достойного мужчину, пока судья реальный не лишил мужской компании лет на 15.

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