Сваха об отъезде Цымбалюк-Романовской за рубеж к любовнику
Вся женская сущность этого нежного цветка жаждет любви и ласки. "Уверена, в ближайшем будущем начнется новая страница – мужчина, дети. Надо быть к этому готовой, – улыбнулась Виталина. – Никогда не занималась спортом, но в 39 лет поняла, что пора. Лишних килограммов нет, хочется вернуть тонус".
Пианистка решила привлечь мужчин и переменами во внешности. "Попыталась изменить цвет волос на более темный, но оттенок не подошел. Так что судьбу буду встречать все так же, в образе блондинки. Зато попытка обновить гардероб вполне удалась: купила костюм молочного цвета и пару платьев. Скоро "выведу" наряды на какое-нибудь светское мероприятие", – цитирует Цымбалюк-Романовскую StarHit.
Однако, по мнению главной свахи страны Розы Сябитовой, той не удастся встретить кавалера в России. "Если бы Виталина пришла на программу "Давай поженимся!", мы бы посоветовали строить отношения с иностранцами, – отметила сваха. – А вообще, лучше на время уехать за рубеж, пока страсти не утихнут. Цымбалюк-Романовская прославилась так, что обычный мужчина просто побоится подойти".
Напомним, что красавица-пианистка отдала свои лучшие годы престарелому Армену Джигарханяну – готовила диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила с ложечки, водила под ручку, шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. Даже избавила от забот о многочисленных квартирах и банковских счетах – все имущественные тяготы взяла на себя. А он – неблагодарный! – назвал Виталину воровкой и потребовал посадить...
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